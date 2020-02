Un film NSYNC arrive – mais ne vous excitez pas trop – / Film

Nous obtenons enfin un NSYNC film, mais il y a des chaînes attachées. Tout d’abord, ce n’est pas tout à fait un film NSYNC. Et deuxièmement, il n’y a aucun espoir que Justin Timberlake retrouve ses anciens camarades de groupe. Le film sans titre NSYNC, que TriStar Pictures vient de reprendre, sera centré sur NSYNC… les super fans qui ont suivi le boys band en tournée en 2001.

Variety rapporte que le label Sony TriStar Pictures a acquis les droits d’un long métrage sans titre sur les superfans NSYNC qui se sont emballés dans un camping-car Winnebago pour suivre le groupe de garçons en tournée en 2001. Le film suit les fans qui rassemblent les prix de The Price is Right to acheter le RV pour conduire à travers le pays pour suivre NSYNC à la hauteur de leur puissance d’évanouissement. Ce sera un film scénarisé basé sur «l’histoire vraie» de deux amis qui ont vraiment acheté un camping-car pour suivre NSYNC en tournée.

Voici la ligne de connexion, par variété:

Présenté comme «Girls Trip» et «Pitch Perfect», le film est basé sur l’histoire vraie de deux meilleures amies de Park City, dans l’Utah, qui ont utilisé les gains du jeu télévisé pour acheter un camping-car et voyager aux États-Unis pour attraper Bass et compagnie – Justin Timberlake, JC Chasez, Joey Fatone et Chris Kirkpatrick – pour leur quatrième et dernière tournée nationale.

Le projet a été lancé pour la première fois par Lance Bass au SXSW l’année dernière. L’ancien membre du NSYNC produira le film par l’entremise de sa société avec Cindy Cowan (Robert De Niro’s Red Lights). Le concept est également venu de Bass, qui a porté le projet à la tête de TrisStar Pictures, Nicole Brown. Bass a déclaré que la musique serait une «influence majeure» sur le nouveau film et espère qu’elle pourrait avoir une vie en tant que production de Broadway après l’adaptation du film.

Ce n’est donc pas tout à fait le film NSYNC qui vous vient à l’esprit lorsque vous entendez «film NSYNC». En dehors de Bass, il semble que les autres membres ne seront pas impliqués, surtout Timberlake, qui n’a que brièvement réuni ses collègues garçons lors d’une performance aux VMA 2013. Bien que ce soit un film scénarisé, et qui a le potentiel d’être une histoire de voyage sur route indie réconfortante, il pourrait peut-être attirer à Timberlake après tout. Une camée avec les cheveux ramen-curl est tout ce que nous demandons, JT.

