Un fils adoptif renouvelle la maison de l’humble famille qui l’a adopté et qui a pris soin de lui

Le jeune homme a décidé de leur donner la maison de ses rêves et la rénovation est tout simplement incroyable.

Nanay et Tatay étaient pauvres et n’avaient pas grand-chose. Mais c’était suffisant pour changer la vie d’un enfant. Le couple philippin a adopté un petit enfant et a donné tout ce qu’il pouvait. Et bien que sa vie n’ait pas été facile en grandissant, Jayvee Lazaro Badile II est devenu un homme à succès. Alors qu’il gravissait les échelons sociaux, Jayvee a promis qu’il offrirait une vie bien meilleure aux deux personnes qui l’aimaient plus qu’eux. Et il l’a fait.

Bien que ce fut un long voyage, Jayvee Lazaro Badile II vient d’acheter à ses parents adoptifs la maison de ses rêves.

Dans une publication sur Facebook qui est finalement devenue virale, Jayvee a partagé un collage de photos avec ses parents adoptifs. “Nanay est vendeuse, Tatay est portier”, écrit-il. “Maintenant que j’ai l’opportunité de leur rendre ce qu’ils m’ont donné, je vais m’assurer qu’ils vivent leurs rêves mieux qu’ils ne pourraient l’imaginer.”

“J’avais 3 mois lorsque Nanay et Tatay m’ont adopté”, a déclaré Jayvee. «La vie était très difficile. Je devais travailler en tant qu’étudiant et nous étions heureux que Na puisse préparer 2 repas par jour. En plus de cela, nous vivions dans un appartement de 20 mètres carrés.

Lorsque la famille l’a accueilli, ils n’avaient pas grand-chose, mais ils étaient prêts à lui donner absolument tout ce dont il avait besoin, même si cela signifiait lui retirer le pain de la bouche pour le lui donner.

Jayvee n’a jamais oublié tous les sacrifices que ses parents ont faits pour lui et tous ses efforts lui ont permis de devenir un jeune homme prospère. Finalement, Jayvee est devenu une personne avec des ressources et avant de gaspiller, il a décidé de donner à ses parents adoptifs tout ce qu’il pouvait, tout comme ils l’ont fait avec lui.

La maison que Jayvee a achetée pour ses parents ressemble à un manoir, elle dispose de 7 chambres et pratiquement tout ce dont ils pourraient avoir besoin.

Jayvee emmène également ses parents adoptifs dans des voyages à travers le monde et passe autant de temps avec eux que possible.

Lorsque ce couple a adopté Jayvee, ils ont sûrement tout imaginé, mais jamais que leur vie ne serait transformée de cette façon.

Source: Nation

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: