Un flop de Mark Wahlberg a dominé Netflix ce week-end, et Internet l’aime

Le 15 avril 2013 sera une journée dont on se souviendra longtemps pour la ville de Boston et, en fait, pour la plupart des États-Unis, car c’est quand un terroriste dévastateur attaqué a secoué la ville pendant le marathon de Boston. Véritable événement tragique, il a depuis été exploré et examiné à travers plusieurs films et documentaires, dont l’un est la Journée des Patriotes de Peter Berg.

Patriots Day suit Mark Wahlberg’S Sgt. Tommy Saunders, envoyé pour travailler dans la zone VIP du marathon de Boston. N’importe quel autre jour, ce serait une tâche assez facile, et rien de trop mémorable, mais ce jour n’était pas n’importe quel autre jour. Après avoir entendu une explosion et vu une autre, tout l’enfer se déchaîne et commence ainsi les plus longs jours de la carrière professionnelle de Saunders.

Le fait est que, malgré une performance fantastique de Wahlberg et des critiques généralement solides, Patriots Day n’a pas trop bien fait dans les salles. Comme le souligne CinemaBlend, la production a coûté environ 40 à 45 millions de dollars et n’a rapporté que 52 millions de dollars dans le monde. Ce n’est pas exactement ce que le studio espérait voir et pour le mettre en perspective, Wahlberg et Berg’s Lone Survivor avaient également un budget de 40 millions de dollars mais ont fait 154 millions de dollars dans le monde.

Cependant, depuis son arrivée sur Netflix cette semaine, Patriots Day a été un monstre, se retrouvant dans le top 10 de la plateforme tout au long de la semaine et atteignant des positions assez élevées au cours des derniers jours. En fait, à ce jour, c’est le film le plus regardé sur le site de streaming et les abonnés l’adorent, comme vous pouvez le voir ci-dessous:

patriots day sur netflix = 10/10 – victoria (@ victoriaberri0s) 5 juillet 2020

Patriots Day est sur Netflix. Si vous n’avez jamais vu ce film, je le recommande vivement. Un de mes préférés des dernières années. Peter Berg et Mark Wahlberg ont traité celui-ci avec soin et respect et ont tout de même réalisé un film captivant et plein de suspense. Vérifiez-le! #PariotsDay #Netflix #ChallengeMania pic.twitter.com/3BlIyP6FtH – Scott Yager (@SHOTOFYAGER) 5 juillet 2020

Je viens juste de regarder la journée des patriotes pour la première fois, et merde, c’est vraiment bien mais extrêmement triste. – Brandad (@BrandonHanback) 5 juillet 2020

La journée des patriotes est un très bon film – 🌞 aube 🌞 (@atlstrwberry) 5 juillet 2020

Patriots day est une recommandation 10/10 sur Netflix! – R I A H 🌸 (@ riahb01) 5 juillet 2020

Les Patriots Day 10/10 recommandent – ana B (@anaquezada_) 5 juillet 2020

Patriots Day sur Netflix est un 12/10 à voir absolument! Vous ne le regretterez pas. – Zach Nitsch (@ Nitsch5) 5 juillet 2020

Enfin regardé Patriots Day. Mark Wahlberg le tue. – ~ drea ~ (@drea__smith) 5 juillet 2020

Je recommande vivement de regarder Patriots Day sur Netflix pour ceux d’entre vous qui veulent financer la police. – abigayle (@ abbysmith2599) 5 juillet 2020

La journée des patriotes est un film incroyable. Je suis tellement fier d’être citoyen américain. J’aime mon pays ❤🤍💙 – EZbangs (@TheEZbangs) 5 juillet 2020

J’ai regardé la Journée des patriotes sur Netflix hier soir. C’était un si bon film, vraiment incroyable de voir comment ils ont capturé chaque détail de chaque événement qui s’est déroulé tout au long de la semaine. C’était comme si vous le regardiez vraiment en direct. – Kyle McNulty (@ mcnultyk9) 5 juillet 2020

Bien sûr, étant donné que c’est le week-end du 4 juillet, il n’est peut-être pas surprenant que tant de gens affluent vers un film de cette nature. Mais sa soudaine montée en popularité est certainement bien méritée.

Bien que ce ne soit pas un film parfait, Patriots Day est toujours une excellente montre et comme nous l’avons dit ci-dessus, il présente Mark WahlbergEst le meilleur travail à ce jour. Donc, si pour une raison quelconque vous n’avez pas réussi à l’attraper lors de sa sortie en salle, assurez-vous de l’activer sur Netflix cette semaine lorsque vous en aurez l’occasion et voyez ce que vous avez manqué.