Un gala ennuyeux et fade dont la seule émotion était la reconnaissance des “Parasites”

Les Oscars 2020 entreront dans l’histoire, mais pas précisément parce que c’est la cérémonie de remise des prix la plus agréable. La surprise qui a joué dans “Parasites” a été la seule émotion a vécu dans une nuit où l’ennui a prévalu en raison d’un manque de fil Entre les moments du gala. Et peut-être que le fait de ne pas avoir de présentateur n’a pas fonctionné pour eux non plus.

Idina Menzel, Gisela et le reste d’Elsas aux Oscars 2020

En 2019, les présentateurs de films les plus réputés n’avaient pas de présentateur, ce qui a marqué une nouveauté en accélérant la cérémonie de remise des prix. Pour cette 92e édition, ils prévoyaient de faire de même, mais la vérité est que le résultat n’a rien de positif, mais pas seulement à cause de l’organisation de la cérémonie elle-même, mais à cause du manque d’implication de nombreux gagnants et gagnants de la soirée.

L’absence de discours pleins d’émotion

D’autres années, nous avons vu comment les visages du film qui sont montés sur la scène du Dolby Theatre ont joué dans des moments pleins de justification pour les injustices qui se sont produites dans l’industrie cinématographique. Cependant, Cette année, cela ne s’est pas passé comme ça, sauf pour le chascarrillo occasionnel mettant en vedette plusieurs des femmes qui ont décerné des prix. Maya Rudolph et Kristen Wiig ou Brie Larson, Gal Gadot et Sigourney Weaver ont montré leur opposition au manque de femmes nominées. Mais oui, il est resté un gaz moyen.

La preuve en est le discours initial avec Steve Martin et Chris Rock. Les deux ont fait allusion au manque d’administrateurs et de nominés Afro-Américains, mais il arrive un moment où il semble que L’Académie n’apprend pas et remplace cette absence de justice dans les nominations par quelques minutes dans lesquelles ils acceptent de recevoir des pullas, comme si cela seul suffisait. Mais la vérité est que non et cette dynamique répétée constante atteint un point où elle est parodique.

Il n’y a pas de présentateur, mais il n’y a pas non plus de fil

Eminem aux Oscars 2020

La 92e édition des Oscars a de nouveau manqué de présentateur. Nous n’allons pas nier que parmi les spectateurs, il y avait une plainte répandue selon laquelle leur présence aurait allongé la cérémonie, mais, à l’heure actuelle, son manque ne l’améliore pas non plus. Dans ce gala, il n’y a pas de fil conducteur entre les prix, laissant différents moments musicaux rempliront les entrées, comme l’apparition soudaine et inattendue d’Eminem pour chanter “Love Yourself” 13 ans après avoir remporté ce prix.

Ce fut un gala avec des performances musicales parmi lesquelles l’apparence de tous les Elsas du monde est enregistrée pour jouer ensemble “Into The Unknown”, le thème principal de “Frozen II”. Et même Eminem pour avoir voulu dire que la chanson que l’Oscar a donnée “8 miles” a finalement été jouée. Mais le reste n’a pas été à la hauteur, bien que le faible niveau des propositions puisse également être souligné par rapport aux autres années. Peut-être que l’Académie devrait apprendre de ses erreurs et trouver le milieu pour développer un gala divertissant tout en agile.

Gisela joue dans l’un des moments de la nuit

S’il reste un moment qui restera dans la mémoire de tous les Espagnols, ce sera l’apparition de Gisela sur scène pour chanter avec AURORA, Idina Menzel et le reste des voix d’Elsa dans le monde. L’ancien candidat «OT 1» est devenu le premier Espagnol à chanter aux Oscars et son intervention a été l’un des moments les plus applaudis par les spectateurs qui regardaient le gala.

Janelle Monáe et Billy Porter aux Oscars 2020

De plus, c’était très proche du grand nombre d’ouverture de la soirée avec Janelle Monáe et Billy Porter, qui Il est curieux que j’ai eu deux artistes afro-américains dans certains Oscars qui ont également été caractérisés pour être très blancs. Laissant de côté la partie politique, la performance a été le grand nombre de la nuit, reconnaissant les films qui ont joué en 2020 et laissant sans voix certains spectateurs qui ont assisté à une performance digne d’applaudissements.

En bref, “Parasites” et l’équipe dirigée par Bong Joon-ho ont été les grands gagnants de la soirée. Ils ont marqué l’histoire en devenant le premier film international à remporter l’Oscar du meilleur film, en plus de donner la surprise, car les autres catégories ont rempli ce qui était attendu. Mais ils ont aussi mis le point d’émotion à un gala complètement dépourvu et cela a parfois été fastidieux. L’Académie pourra-t-elle corriger ses erreurs et nous proposer une 93e édition plus intéressante?

.