Un garçon de 12 ans a fondé une école pour enseigner à 36 enfants de son humble communauté

Un bel exemple pour le monde

Pour Nicanor Quinteros, être issu d’une humble communauté n’était pas un prétexte pour aider avec le peu qu’il avait. À son jeune âge, elle est devenue un exemple pour tout le monde car elle a décidé de fonder une école chez sa grand-mère pour enseigner à plus de 30 enfants qui ne pouvaient pas recevoir d’éducation.

Mais Nicanor ne s’arrête pas là, car le garçon de 12 ans prévoit d’ajouter une salle à manger en plus de l’école pour pouvoir nourrir de nombreux petits humbles.

À l’aide de bâtons, de tissus et de plastique, le petit garçon a construit une pièce qu’il consacre pour aider ses collègues et voisins dans leurs tâches.

Il y a 3 ans, Nico a eu l’initiative de faire son école pour que la pauvreté ne soit pas une limite à laquelle ses voisins et sa communauté doivent faire face. Il a décidé de le construire au domicile de sa grand-mère, Ramona Quinteros, qu’il a appelé “Homeland and Unity” cavec l’intention de rendre hommage à leur pays et d’enseigner la valeur de l’unité.

Les petits élèves doivent utiliser des boîtes de légumes que Nico a aménagées en tables et ont également construit, avec un sèche-linge, une cloche pour informer les enfants de leur temps de jeu.

«Je demande à chaque enfant d’apporter un sachet de thé et ma grand-mère m’aide en leur offrant quelque chose à manger. Comme ils viennent souvent à midi, mon rêve est d’avoir une cantine pour nourrir tous ceux qui fréquentent l’école ou les résidents du quartier qui en ont besoin “, a déclaré Nico dans une interview.

L’école a une trousse de premiers soins, un microphone et un magnétophone pour chanter votre hymne national en honorant votre drapeau.

Nico, en plus de fonder son école, continue d’en fréquenter une qui est située à 40 minutes de son domicile, ne manquant jamais même lorsque le temps est mauvais. Son intention est d’enseigner ce qu’il apprend.

“Je dois aller apprendre pour pouvoir enseigner à mon école.”

Quand il revient, ils lui demandent toujours s’il y aura des cours, auxquels Nico répond affirmativement “A l’école” Homeland and Union “les cours ne sont jamais suspendus, et pour que personne ne soit laissé sans possibilité d’étudier, il s’ouvre en deux équipes”.

Nico change la vie de nombreux enfants qui n’ont pas accès à l’éducation. Partagez cette grande histoire de ce petit héros.

