Un garçon de 4 ans meurt de la grippe après avoir été traité naturiste

Un enfant identifié comme Najee du Colorado, États-Unis, Il est décédé de la grippe mercredi dernier après que sa mère l’ait nourri de baies de sureau, de vitamines et de lait maternel au lieu de le traiter avec le médicament Tamiflu que les médecins ont prescrit, sur recommandation d’un groupe anti-vaccin Facebook, ont rapporté les médias locaux.

À l’origine, la mère a dit que ses deux enfants étaient malades et que l’un avait environ 38,8 degrés de température. Il est allé chez le médecin et a été soigné, mais la mère a décidé de demander au groupe. “Arrêtez la vaccination obligatoire.” “Oui, ça fait peur que le médecin me dise de donner mes deux autres enfants et moi pour que nous ne l’ayons pas”, a expliqué la mère dans un commentaire sur Facebook, auquel ils ont répondu “Il vaut mieux prendre des vitamines D et C”. , aîné, zinc et manger beaucoup de fruits et légumes. “

Dans certaines captures d’écran publiées par Times Recorder, la mère dit qu’elle essaierait. La mère a dit qu’elle n’avait pas ramassé le Tamiflu prescrit par le médecin. Elle avait déclaré dans des publications précédentes que ses enfants n’avaient pas reçu le vaccin contre la grippe.

Najee a ensuite été emmené à l’hôpital, selon la page GoFundMe. Dans une mise à jour de jeudi, il a déclaré qu’il avait été retiré de la vie et qu’il était décédé.

Les publications de la mère ont été supprimées du groupe Facebook, selon NBC et le Times Recorder, mais le groupe est toujours actif, avec plus de 178 000 membres.

