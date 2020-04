Un garçon mexicain a interviewé l’écrivain Oliver Jeffers

Quand vous êtes un enfant et admirez quelqu’un de célèbre (Appelez-vous réalisateur, footballeur, acteur, etc.), on rêve d’atteindre croiser des mots avec cette personne pour en savoir un peu plus sur son travail, ou même lui demander les étapes à suivre pour devenir comme eux.

Cette chance l’a eu Bruno Bianciotto, un garçon mexicain de six ans qui est un grand fan de l’auteur et illustrateur australien Oliver Jeffers, avec qui il a eu l’occasion de s’entretenir avec FaceTime – de Belfast, en Irlande du Nord – sur des sujets tels que le lancement du court métrage Nous voici: Notes pour vivre sur la planète Terre, qui arrive ce 17 avril, atteint Apple TV +, ainsi que ses débuts par écrit. Awwww!

Bruno a pu parler à Jeffers, qui lui a demandé comment il avait décidé de se consacrer à l’écriture de livresOui, ce à quoi l’auteur a répondu que c’est à l’âge de 10 ou 12 ans qu’il s’est rendu compte que raconter des histoires et dessiner des images était un vrai métier. “Aimez-vous écrire et dessiner?”, Demande Oliver Jeffers à Bruno, qui lui montre sa machine à écrire en réponse.

Plus tard le petit Bruno interroge Oliver Jeffers sur son livre préféré, Here We Are: Notes for Living on Planet Earth, un livre que l’écrivain australien a créé pour son premier fils et avec qui il a eu l’opportunité de réaliser un court métrage pour Apple TV, ceci après la Le directeur du Studio AKA Philip Hunt, connaissait le livre.

“Ils parlaient à Apple TV de faire de nouveaux projets, et ils ont décidé que cela conviendrait parfaitement pour le 50e anniversaire (du jour de la planète). Tout a donc commencé il y a peut-être deux ans et demi, peut-être un peu plus. » Oliver Jeffers se rapporte à Bruno, qui au passage lui donne des conseils pour que le garçon commence à faire ses premiers films.

Vous pouvez regarder l’interview ci-dessous:

Le court métrage Nous voici: Notes pour vivre sur la planète Terre, basé sur le livre du même nom sorti en 2017 et écrit par Oliver Jeffers, nous raconte l’histoire d’un garçon de 7 ans qui, pendant Jour de la Terre (célébré le 22 avril), découvrez les merveilles de la planète grâce à tout ce que ses parents lui disent et aussi à un endroit mystérieux appelé le «Musée de tout».

Pour le court métrage de 37 minutes, l’histoire de ce garçon et de ses parents est racontée par Meryl Streep elle-même, et a également la participation de Chris O’Dowd, Jacob Tremblay et Ruth Negga. “C’est un très court métrage à voir au cinéma, et il est parfait parce que soi-disant il faudrait le voir à la maison”, explique Oliver Jeffers au petit Bruno, dans une interview qui est la chose la plus tendre que nous ayons vue ces derniers jours.