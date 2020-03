Un garde civil de 37 ans décède d’un coronavirus et n’a eu aucune pathologie antérieure

Décès de la première garde civile

Pedro était un agent de 37 ans qui n’avait aucune pathologie antérieure pouvant affecter ses chances de survivre au coronavirus. C’était du service de rémunération de la garde civile. Il est décédé mercredi à Alcorcón (Madrid) et est devenu le premier décès dû au COVID-19 de cet organe, selon les rapports de l’Association unifiée des gardes civils.

Pedro Alameda était membre du conseil d’administration provisoire de la délégation de Madrid.

Au revoir à Pedro, garde civile en poste à Valdemoro, décédé aujourd’hui victime de # COVID19

Nos plus sincères condoléances à votre famille, vos amis et vos collègues.

Repose en paix, frère pic.twitter.com/yI18w6fo53

– Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 18 mars 2020

Il a fourni ses services normalement et a été hospitalisé pendant plusieurs jours sérieusement après avoir été infecté par le virus au centre hospitalier de Quirón de Alcorcón. Il avait une fille de 4 ans.

L’Association unifiée des gardes civils (AUGC) exprime sa “désolation face à cette tragédie qui rejoint celle de plus de cinq cents familles en Espagne qui ont perdu un être cher” à cause de cette pandémie.

⚫️ Un représentant de l’AUG à Madrid, le premier garde civil mort de contagion des coronavirushttps: //t.co/EXur9YsIMF

– AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) 18 mars 2020

“Nous ne pouvons que montrer toute notre affection et notre soutien à sa famille et à toutes ses allégations et rappeler une fois de plus à tous les citoyens de respecter strictement les mesures établies par le gouvernement pour tenter de lutter contre cette menace sans précédent”, ajoute l’AUGC dans une déclaration.

Cette histoire continue d’être celle de héros anonymes qui risquent leur vie pour que la pandémie ne continue pas de se propager. Ce sont des histoires qui méritent d’être davantage reconnues pour leur excellent travail.

