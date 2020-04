Un grand et rare trou apparaît dans la couche d’ozone de l’Arctique, les scientifiques sont surpris

Ils détectent à l’extrême nord de la planète, la perte de la couche qui protège la terre

Après 30 ans de surveillance de la couche d’ozone en Antarctique et maintenant, qui semble guérir, une nouvelle préoccupation se pose. Les données semblent désavantager le pôle nord de la terre.

Bien que les causes ne soient pas les mêmes, les gaz de type CFC qui ont provoqué l’usure de la couche antarctique, c’est toujours une mauvaise nouvelle.

Plusieurs services météorologiques et chercheurs, qui travaillaient au pôle Sud, ont été surpris ces dernières semaines par la perte de l’épaisseur de la couche d’ozone pouvant atteindre 30% dans la zone arctique.

Le 27 mars, un article d’Alexandra Witze a été publié dans le magazine Nature, où elle a mentionné qu’elle avait trouvé “Le plus grand trou dans la couche d’ozone jamais vu dans l’Arctique.”

Bien que le magazine n’ait pas été vu pour utiliser des titres sensationnels, il souligne qu’ils utilisent “Rare and large” pour désigner cette anomalie.

L’un des services de surveillance atmosphérique de l’Organisation européenne pour l’exploration des satellites météorologiques (EUMESAT), a partagé un message sur son compte Twitter le 30 mars où Ils ont mentionné la diminution de la couche d’ozone au pôle nord.

#Ozonelayer minimum 2020 dans l’Arctique. Spécial rencontré. les conditions ont conduit à des températures stratosphériques inférieures à -80 ° C. Ainsi, en raison de la lumière du soleil et de la chimie, des valeurs d’ozone très faibles sont observées. Normalement, la stratosphère au-dessus de l’Arctique est trop chaude et le #polarvortex trop instable. pic.twitter.com/JjGCKqP3BN

– AC SAF (@Atmospheric_SAF) 30 mars 2020

Ils considèrent que tout est dû, selon des études récentes, à la conséquence des conditions de la stratosphère (entre 10 et 50 km d’altitude) par rapport à sa température.

Bien que le phénomène a été vu dans d’autres années, sOrprende que cette année est si massive et n’a rien à voir avec les records des années passées.

Perte spectaculaire de la #ozone (30%) au-dessus du pôle Nord vue de l’espace par #IASI. Des conditions météorologiques exceptionnelles ont conduit à un mini “trou d’ozone” en mars 2020. Les images sont des moyennes sur 1-16 mars pour 2009-2020. pic.twitter.com/J0VIuxb8AA

– AC SAF (@Atmospheric_SAF) 18 mars 2020

Une des causes qu’ils signalent est que «cette année, de puissants vents d’ouest ont circulé autour du pôle Nord et ont emprisonné de l’air froid dans un« vortex polaire »» selon Nature.

“Il y avait plus d’air froid au-dessus de l’Arctique que durant tout hiver enregistré depuis 1979”, explique Markus Rex, scientifique de l’atmosphère à l’Institut Alfred Wegener de Potsdam, en Allemagne.

Les basses températures provoquent des nuages ​​de haute altitude et déclenchent des réactions chimiques. qui agissent sur la couche d’ozone.

“De mon point de vue, ce c’est la première fois que vous pouvez parler d’un vrai trou d’ozone dans l’Arctique »Le professeur Martin Dameris, un scientifique de l’atmosphère qui travaille au Centre aérospatial allemand Oberpfaffenhofen, a expliqué à Nature.

Il y a encore des études à faire pour savoir comment nous pouvons aider à arrêter l’usure. Partagez cette note avec vos amis, nous pouvons toujours aider à arrêter les effets de l’ozone.

