Un guide complet de l’âge d’or des slashers, partie 1: 1978-1980

L’un des sous-genres fondamentaux de l’horreur est le Slasher, un type de film d’horreur qui voit un tueur traquer et tuer un groupe de personnages. Habituellement, le tueur est masqué, et l’arme préférée de choix a tendance à être de la variété à lame. Les slashers existent depuis des décennies, avec des films comme Peeping Tom et Psycho crédités comme prototypes pour le sous-genre et Halloween présenté comme le slasher séminal qui a préparé le terrain pour le slasher moderne. C’est le succès massif de ce dernier qui a été annoncé L’âge d’or des slashers.

Cette période, de la sortie d’Halloween à 1984, a marqué une vague sans fin de slashers. Il a dominé la sortie de l’horreur. Mais à quoi cela ressemble-t-il exactement?

Pour vous donner une idée de l’immensité de cette aubaine de slasher de 78 à 84, nous avons rassemblé un aperçu complet des slashers sortis pendant cette période. À commencer par le film qui a tout inspiré, bien sûr. Les slashers se prêtent bien au mystère du meurtre, au noir et aux thrillers criminels, il y a donc un certain chevauchement. Ce qui n’est pas inclus, ce sont les entrées Giallo, car c’est une toute autre catégorie qui mérite sa propre discussion. Bien qu’il y ait probablement quelques titres qui se sont glissés à travers les mailles du filet, ce long guide devrait vous aider à vérifier tous les titres de l’âge d’or et à mettre en contexte l’énorme portée de l’engouement. Dans la partie 1, nous couvrons 1978-1980…

1978

1978 a offert de nombreux slashers remarquables. Des titres comme The Toolbox Murders, Eyes of Laura Mars, Patrick, et plus encore. Étant donné que l’âge d’or a incontestablement commencé avec Halloween, c’est par là que nous commençons.

Halloween

Le slasher fondateur de John Carpenter a lancé une franchise en cours et a lancé le véritable âge d’or des Slashers. Quinze ans après que Michael Myers ait assassiné sa sœur à Halloween, il s’échappe de l’hôpital psychiatrique et traque sa nouvelle cible, la baby-sitter Laurie Strode (Jamie Lee Curtis).

1979

La vague de slashers ne faisait que commencer à ce stade, et le sous-genre explorait toujours son identité. Surtout, le succès d’Halloween était encore trop frais à ce stade.

Au-delà des ténèbres

Pas le slasher traditionnel que ce mouvement viendrait à embrasser, mais un film sanglant que seul Joe D’Amato pouvait faire. Un embaumeur ne peut pas faire face à la perte de sa petite amie, alors il l’exhume et garde son corps avec lui dans sa maison. Sa santé mentale se brise et le nombre de morts augmente.

Colère noire

Un homme frustré sexuellement cible et tue des prostituées. Un slasher de niveau grindhouse louche dirigé par Joseph Zito, l’homme derrière les favoris slasher The Prowler et vendredi 13: The Final Chapter.

Délire

L’un des méchants vidéo les plus obscurs. L’intrigue voit un groupe d’hommes d’affaires riches embaucher des vétérinaires vietnamiens pour nettoyer le riff raff dans les rues. Au lieu de cela, l’un des ex-soldats fait un déchaînement meurtrier ciblant les femmes.

Le démon

Une institutrice se retrouve traquée par un tueur qui préfère étouffer les femmes avec du plastique. Budget extrêmement bas, et peut-être le premier slasher à copier directement Halloween, jusqu’à la combinaison et le tueur au masque blanc.

N’allez pas à la maison

Un homme dérangé qui a été horriblement défiguré enfant par sa propre mère utilise son lance-flammes bien-aimé pour traquer et assassiner des femmes. Sans doute l’une des armes les plus créatives de choix pour un méchant slasher.

Ne vous approchez pas du parc

Les frères et sœurs des grottes préhistoriques meurtriers sont maudits pendant des éons pour se régaler de la chair des jeunes, et leurs terrains de chasse finissent par devenir un parc dans un quartier de Los Angeles.

The Driller Killer

Abel Ferrara dirige et joue le rôle d’un artiste qui s’effondre sous la pression du travail, s’occupe des colocataires et paie ses factures. La nuit, l’artiste en difficulté descend dans les rues de New York et assassine les sans-abri avec une perceuse électrique.

Effets

Les membres d’équipage travaillant sur un film d’horreur commencent à soupçonner que les morts du film sont réelles et qu’ils travaillent en fait sur un film à priser. Tom Savini apparaît dans le film aux côtés de Joseph Pilato, et Savini gère également les effets de maquillage spéciaux.

Le Hollywood Strangler rencontre le Skid Row Slasher

Le titre du film dit tout; un étrangleur modèle hollywoodien croise la route avec un tueur de wino de Skid Row. S’ensuit un tourbillon et un chaos.

The Meateater

Une famille achète un théâtre abandonné dans l’espoir d’en faire une entreprise lucrative. Ils ne le savaient pas, c’était la maison d’un psychopathe obsédé par le cinéma. Le fou se lance dans une série de meurtres sur la perturbation.

Week-end sauvage

Un groupe d’amis part pour une escapade d’un week-end, où ils sont traqués par un tueur masqué. Bien que cela semble simple slasher, pensez au proto-slasher avec une touche de délivrance.

Cri silencieux

Une université étudiante désespérée de trouver un endroit où séjourner avant le début du semestre trouve une pension en bord de mer dirigée par une mère recluse et son fils. Peu de temps après son arrivée, l’une des résidentes se retrouve morte, entraînant l’étudiant dans un mystère de meurtre tordu.

Piège à touristes

Un groupe d’amis se retrouve traqué et assassiné par un tueur doté de pouvoirs télékinésiques lorsqu’ils sont bloqués dans une attraction éloignée au bord de la route. Mannequins, chaos et un délicieux slasher précoce de David Schmoeller.

Quand un étranger appelle

S’ouvrant sur une représentation effrayante d’une célèbre légende urbaine, cette slasher voit une baby-sitter (Carol Kane) terrorisée par un psychopathe, qui revient sept ans plus tard pour la tourmenter à nouveau.

1980

Les studios et les cinéastes qui espéraient surfer sur la vague du succès d’Halloween commençaient à voir leurs efforts publiés en 1980. L’élection présidentielle de Ronald Reagan a stimulé le conservatisme, et de grandes inquiétudes au sujet de la violence dans le film l’ont accompagné. À son tour, cela a placé les slashers au premier plan de l’ire politique et médiatique, ce qui les rend encore plus convoités par le public d’horreur.

Avec de nombreuses entrées notables dans le sous-genre, 1980 marque la naissance d’une franchise durable le vendredi 13.

Anthropophage

Joe D’Amato apporte une fois de plus son amour du sang à un slasher sur une île qui voit un groupe de touristes traqué et pris pour cible par un fou cannibale. Les entraves et la mort s’ensuivent.

Le croque-mitaine

Un slasher surnaturel est devenu Video Nasty dans lequel une jeune fille assiste à la mort de son frère à travers un reflet dans un miroir. Plusieurs années plus tard, ce miroir maléfique revient hanter et tuer la famille et toute personne qui leur est associée.

Noël mal

Mentalement traumatisé dans son enfance après avoir découvert que le Père Noël n’est pas réel, un ouvrier d’usine de jouets souffre d’une dépression nerveuse et se lance dans une série de meurtres. Habillé en Père Noël, bien sûr.

Pleure dans la nuit

Aussi connu sous le nom de Funeral Home, celui-ci voit une femme se diriger vers la maison de grand-mère pour l’aider à le convertir en chambre d’hôtes. Sa maison, naturellement, était un salon funéraire à un moment donné. Il n’est donc pas surprenant que lorsque les invités commencent à arriver, le nombre de corps commence à augmenter.

Croisière

Al Pacino joue dans le crime / thriller / slasher de William Friedkin à propos d’un détective de la police qui se dévoile sur la scène underground S&M à New York pour extirper un tueur en série qui s’attaque aux hommes gays.

Dément

Le thriller de vengeance du rap rencontre le slasher, dans lequel une pauvre femme est institutionnalisée après avoir été agressée sexuellement. Les cauchemars ne s’arrêtent pas sous la garde de son mari infidèle. Enfin, un groupe de jeunes masqués décide de pénétrer par effraction chez elle et la femme claque complètement.

Ne répondez pas au téléphone!

Un vétérinaire vietnamien dérangé traque et brutalise les femmes à Los Angeles, puis nargue un radio-psychologue avec des comptes rendus détaillés de ses crimes.

Dressé pour tuer

Brian De Palma canalise Hitchcock dans ce thriller érotique. Une femme insatisfaite sexuellement est assassinée peu de temps après un rendez-vous galant et son fils fait équipe avec une prostituée pour trouver le tueur.

L’exterminateur

Quand le meilleur ami d’un homme est assassiné dans les rues de New York, il est si violemment enragé qu’il devient lui-même un tueur impitoyable. La ville devient une zone de guerre. Recherchez Samantha Eggar de The Brood dans celui-ci.

Fondu au noir

Dennis Christopher incarne Eric Binford, un cinéphile solitaire obsédé par une femme qui ressemble étrangement à Marilyn Monroe. Mais l’intimidation l’a poussé trop loin et il commence à enfiler des costumes et à commettre un meurtre.

vendredi 13

Le classique fondateur de Sean S. Cunningham, qui voit un groupe de conseillers travailler pour rouvrir un camp d’été des années après sa fermeture en raison d’un tragique accident. Le problème est que quelqu’un est prêt à tuer pour s’assurer qu’il ne réussira pas. La première phase de fabrication des noms de famille de Camp Crystal Lake et Jason Voorhees est terminée.

La danse fantôme

Un anthropologue et son équipe fouillent les restes d’un chaman maléfique, et son esprit possède un guérisseur amérindien. L’esprit le fait devenir un maniaque homicide, bien sûr.

Il sait que tu es seul

Une jeune mariée cherche de l’aide auprès d’un ancien amant lorsqu’elle est traquée par un tueur en série sur Staten Island. Un tueur en série qui ne semble viser que les mariées, rien de moins. Ce slasher marque la première apparition du film de Tom Hanks.

Le massacre des cannibales de Long Island

Un groupe de lépreux cannibales vivant à Long Island, vous l’aurez deviné, se nourrissent de victimes sans méfiance, laissant les autorités perplexes. Le réseau de tueurs est dirigé par un monstre muté.

Maniaque

Joe Spinell joue le rôle de Frank Zito, un New Yorkais graisseux et psychologiquement perturbé qui assassine des femmes et garde leur cuir chevelu comme souvenir. Parce que c’est du point de vue de Zito, le favori culte de William Lustig joue plus comme une étude de personnage louche que votre slasher moyen. C’est néanmoins efficace.

Motel Hell

Il faut toutes sortes de bestioles pour faire des beignets fermiers Vincent. Vraiment, ça prend juste des gens. Dans ce slasher comique, un fermier et sa sœur kidnappent des voyageurs et les enterrent vivants en tant que bouillon pour créer leur fameuse viande spéciale.

Fête des mères

Deux frères sont prêts à tout pour rendre leur maman fière. Dans ce cas, cela implique que Mère se retire de regarder le viol et le meurtre de son fils. Leurs dernières captives, trois femmes, sont détenues et utilisées comme des pions dans le jeu tordu entre la mère et les fils.

Le mal du nouvel an

Un DJ de la radio de Los Angeles reçoit un appel lors de sa célébration de la Saint-Sylvestre d’un fluage présentant leurs plans ignobles. Chaque fois que l’horloge sonne à minuit dans un fuseau horaire différent, quelqu’un meurt. Le DJ est destiné à être la dernière victime.

La nuit du démon

Il y a un slasher pour tout. Affaire au point; Night of the Demon déchaîne Bigfoot sous forme de slasher. Ses victimes? Un professeur et ses étudiants visant à suivre Bigfoot. Ils rejetteront clairement cette décision.

Cauchemars

Également connue sous le nom de Stage Fright, celle-ci voit une fille souffrir d’une dépression mentale après avoir accidentellement accidenté une voiture qui a entraîné la mort de sa mère. Seize ans plus tard, elle a changé de nom et est devenue actrice. Mais quelqu’un tue le casting de sa nouvelle pièce.

Patrick vit toujours!

Une suite italienne non officielle au Patrick australien de 1978. Comme l’original, l’intrigue voit un telekinetic cloué au lit utiliser ses pouvoirs pour infliger la mort à ceux qui l’entourent.

Phobie

Un psychiatre a mis au point une nouvelle forme de thérapie radicale, mais ses méthodes sont remises en question lorsque ses patients commencent à mourir en fonction de leurs phobies spécifiques. Réalisé par John Huston (Chinatown, The African Queen), d’après une histoire de Gary Sherman de Poltergeist III.

Soirée de bal

La reine des cris à la demande Jamie Lee Curtis a joué dans ce slasher à propos d’un tueur masqué traquant des adolescents à leur bal de promo du secondaire. Les cibles se trouvaient impliquées dans une farce mortelle six ans auparavant. Prom Night met également en vedette Leslie Nielsen.

Affreusement peur

Un inspecteur et un ancien policier devenu romancier font équipe pour enquêter sur une série de meurtres macabres. Le duo descend dans les égouts pour trouver le coupable, ce qui s’avère être une expérience génétique qui a monstrueusement mal tourné. Scared to Death prend une configuration de slasher et la transforme en fonction de créature.

Schizoïde

Un chroniqueur de conseils de style «Dear Abby» commence à recevoir des lettres de menaces d’un mystérieux harceleur. La harceleuse cible et tue des membres du groupe de thérapie dont la chroniqueuse fait partie, et elle commence à soupçonner que la thérapeute et son ex-mari pourraient être à l’origine des meurtres. Celui-ci met en vedette Klaus Kinski et Christopher Lloyd.

Ombres de l’esprit

Plus d’une décennie après avoir été témoin de la noyade de sa mère à un jeune âge, une femme riche est finalement jugée mentalement saine et libérée de l’institution psychiatrique. Quand elle retourne à la maison de son enfance, des amis et une famille avides convergent vers la maison dans l’espoir d’obtenir une partie de cette richesse. Le nombre de corps augmente.

Terreur en tournée

Le groupe de rock glam The Clowns est en tournée quand il est soupçonné grâce à une série de meurtres par un sosie d’un membre du groupe.

Train de la terreur

Trois ans après une horrible farce collégiale qui a mal tourné, les farceurs sont pris pour cible par un tueur masqué lors d’une fête du Nouvel An à bord d’un train. Jamie Lee Curtis incarne la dernière fille dans un slasher avec une configuration de terrain similaire à Prom Night. Recherchez également le magicien David Copperfield pour alléger l’ambiance.

À tous une bonne nuit

Dans ce slasher de yuletide, un groupe d’adolescents lors d’une fête se retrouve traqué par un maniaque en costume de père Noël. La tradition des slasher de vacances, après tout.

L’invisible

Un journaliste indépendant et ses deux amis ne peuvent pas sembler trouver un logement raisonnable en ville en raison du défilé de vacances couvert par le journaliste. Lorsqu’un propriétaire de musée propose sa ferme à bon marché, les femmes ne savent pas que l’endroit abrite un être homicide au sous-sol.

les fenêtres

Andrea est tellement obsédée psychologiquement par sa voisine Emily qu’elle engage un violeur afin d’obtenir des cassettes audio de la réaction d’Emily. Quand Emily se lance dans une histoire d’amour avec un détective, l’obsession d’Andrea devient encore plus dangereuse.

Sans avertissement

Un mashup d’horreur de science-fiction qui voit une proie humaine traquer et tuer des extra-terrestres. Recherchez les membres notables de la distribution Jack Palance, Martin Landau et David Caruso.

Dans la partie 2, nous examinerons les slashers sortis entre 1981-1984.