Un Gundam géant arpentera les rues de Tokyo en 2020

L’année dernière, ils ont célébré le 40e anniversaire de Mobile Suit Gundam, la série animée de science-fiction japonaise qui est devenue une étape importante et l’une des références du genre des mèches. Ainsi, depuis 2019, différentes curiosités liées à la franchise ont été lancées. Maintenant, profitant du fait que cette année les Jeux Olympiques se déroulent à Tokyo 2020, se tiendra la dernière étape du Gundam Global Challenge, une proposition qui a été présentée il y a 3 ans, qui cherche à développer une version fonctionnelle du modèle Gundam RX-78-2, le plus populaire de la franchise.

Le premier Gundam à grande échelle qui a été construit au Japon était également un RX-78-2, était grandeur nature et avait une mobilité de tête limitée et ouvrait automatiquement la cabine.

Voici une vidéo montrant cette curiosité:

Cette sculpture amusante a été remplacée en 2017 par l’une des licornes RX-0 de taille similaire, qui a illuminé et déplacé plusieurs panneaux pour passer du “mode Licorne” au “mode Détruire”.

Les deux modèles précédents n’étaient guère plus que des statuts avec mouvements, et le défi actuel est de faire marcher les robots dans les rues de Tokyo. Voici une vidéo du travail de l’équipe d’ingénierie en charge de la construction du Gundam ambulant, qui a réalisé une simulation au laboratoire JSK de l’Université de Tokyo, montrant comment le RX-78-2 devrait se déplacer:

La tâche de générer les calculs qui feront bouger le robot n’est pas facile, surtout en raison de sa taille et de son poids. L’équipe en charge de la construction du robot a des limites au poids et à la taille du Gundam, qui ne doit pas dépasser 20 mètres et 200 kilos par bras, ils doivent donc tenir compte du type de matériau qui vous permettra de marcher plus précisément.

Le principal défi consiste à déterminer le type de mouvements des bras et des jambes, car s’ils se trompent, ils pourraient se détacher, ce qui serait dangereux pour le public.

Selon Gundam Global Challenge, les tests avec son RX-78-2 ont été positifs et le robot a déjà fait des promenades. Il reste peu de choses à savoir si le projet a été un succès ou un échec.

