Un homme âgé s’accroche à son chaton après avoir perdu toutes ses affaires dans un violent incendie

L’histoire de cet homme a ému de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux.

C’est arrivé en Turquie, un homme de 83 ans est devenu une tendance sur Facebook après la vitalisation d’une vidéo où il est vu serrant son chat dans ses bras après un incendie qui a éclaté chez lui.

Le feu s’est propagé lorsque l’homme a essayé d’allumer son poêle avec du bois de chauffage et de l’essence. Le mélange des deux éléments a fait croître rapidement le feu pour transformer en cendres la maison du vieil homme et d’autres animaux comme les poulets et les chiens qui ont perdu la vie au moment de l’incendie.

Le seul survivant, en dehors de l’homme, est un chaton blanc avec des marques de couleur moutarde, qui avait l’air très effrayé après avoir vu comment les autres animaux ont disparu sous les décombres, le propriétaire quand il l’a vu n’a pas pu arrêter de l’embrasser et de l’embrasser, en le remerciant parce que survécu.

Les bulletins de nouvelles dans la ville turque ont fait pleurer le public quand ils ont vu les images du vieil homme serrant son animal de compagnie et demandant pardon pour ce qui s’était passé.

Après l’incendie, l’homme a été soutenu par les autorités, qui l’ont soutenu à l’hôpital. Quant au chat, il vit heureux avec son propriétaire au domicile de l’une des filles de l’homme.

L’amour que le vieil homme turc a pour son chat montre, même après avoir tout perdu, il apprécie avoir pu survivre avec l’un de ses animaux de compagnie. Partagez la note avec vos proches afin qu’ils apprécient toujours d’être proches.

