Un homme de 101 ans qui a survécu à la pandémie de 1918 est guéri de COVID-19

Un Italien de plus de cent ans était sorti de l’hôpital après avoir été guéri de covid-19. Comme si cela ne suffisait pas, l’homme, a été l’un des survivants de la pandémie de grippe qui a frappé l’Italie en 1918 après la Première Guerre mondiale, causant la mort d’environ 600 000 Italiens. Le cas de cet homme a surpris tout le monde, au point que le maire de la ville où il a été interné a publié une déclaration reconnaissant cette histoire extraordinaire.

MP est né en 1919, alors que l’épidémie de grippe en Italie était à son apogée. Plus de cent ans plus tard, il a fait face à une nouvelle épidémie et a été diagnostiqué positif pour le coronavirus covid-19. L’homme a été admis à l’hôpital Infirmi de Rimini, en Italie, la semaine dernière, et bien que ses proches s’attendent au pire, l’homme a été libéré ce mercredi une fois que le coronavirus a été guéri.

Dans une déclaration écrite par le maire de Rimini et publiée sur ReminiToday, le caractère extraordinaire de l’affaire est reconnu:

Compte tenu de la progression du virus, cela pourrait être appelé “une histoire comme les autres” sans un détail extraordinaire qui a rendu la vie de la personne à ses proches.

M. P, de Rimini, est né en 1919 au milieu d’une autre pandémie mondiale tragique. Il a tout vu: faim, douleur, progrès, crise, résurrections. Une fois à la barrière centenaire, le destin lui lance un nouveau défi, terrible et invisible à la fois. La semaine dernière, MP a été hospitalisé à Rimini après un test positif pour COVID-19. En quelques jours, il est devenu une légende parmi les médecins, les infirmières et le reste du personnel soignant qui l’ont soigné.

Un espoir pour l’avenir réside dans le corps d’une personne de plus de cent ans, tandis que les tristes chroniques de ces semaines répètent mécaniquement quotidiennement que le virus est dévastateur, en particulier chez les personnes âgées.

Pourtant, MP a réussi. La famille l’a ramené chez lui hier après-midi pour nous apprendre que même à 101 ans, l’avenir reste à écrire.

L’Italie a été le pays le plus touché par la pandémie de coronavirus, après la Chine, mais l’histoire de MP est une bouffée d’air frais pour l’Italie et pour le monde.

