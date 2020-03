Un homme décède en Chine après avoir contracté un hantavirus

Un homme est décédé à bord d’un bus en Chine après avoir été infecté par une étrange maladie transmise par des souris. Le cas a été présenté dans la province du Yunnan, et a semé la panique sur les réseaux sociaux alors que la Chine et le monde sont toujours confrontés à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Ce lundi, le Global Times a rapporté qu’une personne – toujours non identifiée – Il était mort à cause de l’infection par le soi-disant hantavirus. Au milieu des inquiétudes concernant Covid-19, originaire du pays asiatique, la panique a éclaté face à l’apparition d’un nouveau virus. Cependant, comme indiqué dans le New York Post, en raison de ces circonstances, les experts ont immédiatement expliqué qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle maladie. De plus, ils ont souligné qu’aucun document n’a jamais été transmis de personne à personne.

“Il a été testé positif au #hantavirus. 32 autres personnes dans le bus ont été contrôlées », a rapporté le Global Times sans donner plus de détails.

L’hantavirus est une maladie qui est apparue dans les années 1950, pendant la guerre américano-coréenne en Corée, a expliqué le scientifique suédois Sumaiya Shaikh via Twitter. Il a ajouté que c’est un virus qui Il se propage dans les fluides corporels des rats ou des souris qui peuvent être ingérés accidentellement par un être humain. “S’il vous plaît, ne paniquez pas à moins que vous ne prévoyiez de manger des rats”, a souligné Shaikh.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont expliqué que les symptômes du hantavirus peuvent apparaître jusqu’à huit semaines après l’infection, après “une exposition à de l’urine fraîche, des excréments ou de la salive de rongeurs infectés”. Et ils ont ajouté qu’il s’agit d’une maladie “rare”, avec un taux de mortalité de 38%.

Les symptômes sont similaires à ceux de Covid-19, Ils comprennent de la fièvre, des maux de tête, une toux et un essoufflement.

