Un homme du Missouri déguisé en Joker arrêté pour avoir proféré des menaces de mort

«Oui, je fais cela pour attirer l’attention, mais l’attention que je cherche est de conquérir le monde. Je vais commencer à tuer des gens jusqu’à ce que cela atteigne un millier (téléspectateurs), et une fois qu’il atteindra un millier, je vais sortir en public et je vais en tuer plus. Nous n’allons pas dans les cinémas. Nous allons rester totalement désarmés parce que nous ne voulons pas alerter les autorités en leur faisant croire que nous pourrions être sur un véritable déchaînement. “

Dans la vidéo, Garnier a été vu avec un maquillage qui ressemblait au look classique du Joker. Bien sûr, le criminel a obtenu l’attention qu’il voulait et a depuis été inculpé de menaces terroristes graves au premier degré. Un coup comme celui-ci alimente encore la toxicité entourant le personnage de Joker, qui a longtemps été une ancre d’inspiration pour les criminels et les anarchistes.

Beaucoup craignaient que la libération du Joker de Joaquin Phoenix n’incite à des actes de violence et de chaos, bien que ces sentiments aient été apprivoisés à mesure que la sortie du film progressait. Au-delà de cela, le personnage du Joker était lié au tournage d’Aurora 2012 où 12 personnes ont été tuées lors d’une projection de The Dark Knight Rises. À l’époque, il a été signalé que l’agresseur se faisait appeler le Joker, mais cela a été rapidement réfuté. Heureusement, cette fois-ci, les menaces de cet aspirant Joker n’ont rien d’autre que de remuer le pot.

Que pensez-vous de cet homme du Missouri arrêté en tant que Joker? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Voici le synopsis officiel du Joker de Joaquin Phoenix:

Le réalisateur Todd Phillips, «Joker» est centré sur l’ennemi juré emblématique et est une histoire de fiction autonome et originale jamais vue sur grand écran. L’exploration de Arthur Fleck par Phillips, qui est incarnée de manière indélébile par Joaquin Phoenix, est celle d’un homme qui a du mal à trouver son chemin dans la société fracturée de Gotham. Un clown à louer de jour, il aspire à être un comique debout la nuit… mais trouve que la blague semble toujours être sur lui. Pris dans une existence cyclique entre l’apathie et la cruauté, Arthur prend une mauvaise décision qui provoque une réaction en chaîne d’événements qui s’intensifient dans cette étude de caractère granuleuse.

Réalisé par Todd Phillips à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Scott Silver, le film met en vedette Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy, Brett Cullen, Glenn Fleshler, Douglas Hodge, Marc Maron, Josh Pais et Shea Whigham.

Joker est maintenant disponible sur Digital HD, Blu-ray Ultra HD, Blu-ray et DVD.

Source: St.Louis Post Dispatch