Un homme en Illinois tue son partenaire et craint lui-même d’avoir un coronavirus

Un homme qui croyait avoir le coronavirus s’est suicidé et a tué son partenaire.



Un homme de l’Illinois aurait tiré et tué son partenaire et lui-même après avoir soupçonné qu’ils avaient tous deux contracté le coronavirus.

Patrick Jesernik, 54 ans et Cheryl Schriefer, 59 ans, ont tous deux été testés pour le virus deux jours avant leur mort mais n’ont jamais vu les résultats. Après leur mort, leurs tests sont revenus négatifs.

Un communiqué de presse du bureau du shérif du comté de Will a détaillé les agents de la scène arrivés à la maison:

Toutes les portes et fenêtres de la résidence étaient verrouillées de l’intérieur. La police et les pompiers ont forcé l’entrée dans la résidence. Les députés ont localisé Patrick Jesernik, 54 ans, et Cheryl Schriefer, 59 ans, dans des pièces séparées de la résidence, tous deux décédés. Les deux individus avaient une accumulation de sang formée autour de leur tête. Un revolver chargé, contenant deux enveloppes d’obus épuisées et trois balles réelles, a été localisé près du corps de Patrick. Il n’y avait aucun signe de lutte, et la maison était propre et ordonnée

Une autopsie a confirmé que la mort de Schriefer était un homicide et celle de Jesernik un suicide.

Le bureau du shérif a conclu le communiqué de presse en mentionnant qu’il y a eu une augmentation des conflits domestiques pendant la pandémie COVID-19: “Pendant la pandémie COVID-19 actuelle, la grande majorité des appels de service auxquels les députés ont répondu, impliquent des conflits domestiques et les appels d’intervention en cas de crise … vous pouvez contacter la ligne d’assistance téléphonique 24 heures sur 24 sur la violence domestique de Guardian Angel Community Service au 815-729-1228. “

