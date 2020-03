Les serveurs des «premières dates» aiment parfois pimenter les dates des couples avec un jeu. A cette occasion, Xose et Marc ont dû répondre à quelques questions aléatoires du jeu à gratter, donc pendant qu’ils prenaient un dessert, ils devaient se dire quels étaient leurs fétiches sexuels. Le rendez-vous était difficile à démarrer un peu depuis le début, car Xose n’était pas convaincu par la taille de Marc, mais cette information fut vite oubliée lors de leur première rencontre.

La citation de Xose et Marc dans «Premières dates»

“Un homme me met en short“, elle a répondu rapidement. Il lui a dit qu’il pensait plus ou moins la même chose.” Lingerie, transparents … “, Xose l’a également aidé à dresser la liste. Déjà devant la caméra, Marc a avoué se sentir très à l’aise de parler de sexe à la date : “J’ai vu immédiatement le plan que je portais et c’était plus ou moins ce que je voulais et je cherchais aussi“Elle s’est lancée en lui demandant ce qui l’excite le plus, à quoi il a répondu quelque chose sur lequel tous les deux pourraient s’entendre:” Les regards qui vous parlent, les caresses … “.

“Parler de sexe est une chose naturelle que nous, les adultes, faisons et, surtout, le jeu de séduction est important. Peut-être que je l’imaginais déjà dans mon slip … “, a dit Xose à la caméra en riant. Entre questions et questions elle lui a insinué:” N’as-tu pas chaud? Bon sera le vin, et vous bien sûr. “Quels étaient les talents sexuels de chacun était la question suivante, à laquelle Xose a répondu qu’il est une personne active et qui s’efforce de”profiter et faire profiter, c’est de cela qu’il s’agit“

Une fin heureuse

Dans la décision finale, les deux étaient disposés à avoir une deuxième date, soit pour “découvrir ce qu’il y a entre les deux”, comme disait Marc, soit “pour apprenez à nous connaître un peu plus en passant une journée ensemble“Comme l’a proposé Xose. Ils sont certainement repartis heureux et en redemande après cette première date au cours de laquelle ils ont découvert beaucoup de choses en commun malgré les premières impressions.

.