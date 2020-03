Un homme verrouille sa femme dans une salle de bain après une alerte au coronavirus

Un rapport de DailyMail indique qu’un homme lituanien a enfermé sa femme dans une salle de bain après avoir rencontré une femme chinoise.

Après avoir découvert que sa femme avait rencontré quelqu’un de Chine, le mari craintif a immédiatement contacté des médecins pour se renseigner sur les méthodes permettant d’éviter l’infection par le coronavirus. Toujours effrayé, il a rapidement décidé que sa meilleure option était de l’enfermer dans une salle de bain jusqu’à ce qu’elle puisse être testée. Cela a amené l’épouse à appeler la police locale, qui s’est rendue à l’appartement du couple à Vilnius, en Lituanie, et a arrêté le mari prudent.

L’épouse a été testée pour le virus après que les forces de l’ordre l’aient sauvée de l’accouchement. Tous les tests sont revenus négatifs, cependant, laissant le mari hyper-réactif arrêté et se sentant probablement un peu idiot à propos de ses actions.

Bien que le coronavirus COVID-19 soit apparu dans environ 80 pays jusqu’à présent, il n’y a eu qu’un seul cas signalé en Lituanie. Le virus mortel, originaire de Wuhan, en Chine au début de l’année dernière, a infecté plus de 90 000 personnes dans le monde et tué près de 3 500 personnes. À ce jour, 100 cas ont été signalés aux États-Unis, faisant 11 morts et attisant les craintes grandissantes de voir l’épidémie se propager rapidement à travers le pays. Heureusement, si vous êtes optimiste, vous serez peut-être heureux d’apprendre que certains experts en santé pensent que le virus ralentit.

Le coronavirus a également un impact sur la fabrication dans le monde entier. Les analystes ont déclaré que les fabricants de jouets comme Hasbro pourraient subir des retards assez importants sur les jouets Baby Yoda en raison des craintes persistantes de propager le virus. Certains rapports ont même indiqué que cela pourrait avoir un impact sur la date de sortie des consoles Sony et Microsoft à venir, bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation de ces retards de la part de l’une ou l’autre société.

Si vous faites partie des millions de personnes inquiètes d’attraper le coronavirus, n’oubliez pas de suivre les règles normales de lavage des mains régulièrement. Et si vous craignez que quelqu’un que vous connaissez soit infecté, ne les enfermez peut-être pas dans une salle de bain. Amenez-les simplement chez un médecin comme une personne normale.