Un jeu “Star Wars” non annoncé apparaît sur le PSN européen

Un jeu Star Wars inédit a récemment fait son apparition en ligne, taquinant les fans avec une nouvelle image inquiétante.

Alors que les fans ont récemment eu droit à une nouvelle aventure à vivre dans l’univers avec Star Wars Jedi: Fallen Order, un nouveau jeu inopiné a récemment fait son apparition sur le réseau Playstation européen qui a provoqué la frénésie de nombreux joueurs. Le nouveau titre, Star Wars: Project Maverick ne révèle rien explicitement sur le nouveau jeu, mais l’art qui est venu avec la révélation taquine subtilement les fans avec ce à quoi ils pourraient s’attendre.

La nouvelle révélation surprenante de Project Maverick est venue de «versions PSN» sur Twitter et a montré une image intimidante pour le jeu. De l’image seule qui se concentre sur X-Wings et un imposant Imperial Star Destroyer, il semble que le prochain jeu Star Wars suivra les traces de la série préférée des fans Rogue Squadron. De plus, avec la connotation évidente de “Maverick” (pointant évidemment vers le personnage de Tom Cruise dans Top Gun), c’est une supposition solide que les joueurs vont à nouveau dévaler l’espace pour combattre l’Empire. Jetez un œil à la surprenante révélation de Project Maverick ci-dessous.

Le jeu le plus récent de l’univers Star Wars était Star Wars Jedi: Fallen Order, voici le synopsis:

De Respawn Entertainment vient un tout nouveau jeu d’aventure et d’action qui raconte une histoire originale de Star Wars ™ autour d’un Padawan survivant peu de temps après les événements de Star Wars ™: Épisode III – La vengeance des Sith ™.

Star Wars Jedi: Fallen Order est disponible sur PlayStation 4, Xbox et PC. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour les dernières nouvelles sur le futur Star Wars: Project Maverick que nous apprenons.

