Un jeu vidéo mexicain embauche les compositeurs de Mega Man et Castlevania

Halberd Studios, un studio indépendant à Guadalajara dédié à la réalisation de films, documentaires et séries d’animation, prépare son premier jeu vidéo. Il s’agit de 9 Years of Shadows, un jeu vidéo d’action de style Metroidvania, c’est-à-dire des jeux qui utilisent des mécanismes de jeu basés sur Castlevania et Metroid, deux des classiques NES les plus connus de tous les temps.

Certains secrets du titre sont dévoilés sur le site du jeu, notamment en ce qui concerne l’intrigue de 9 Years of Shadows, qui se concentre sur un mystère lié aux orphelins. Vous pouvez donc lire le synopsis du jeu:

Il y a neuf ans, lorsque la malédiction est tombée sur leurs terres, l’Europe a perdu ses parents de mort naturelle. Les titres et les fortunes de sa famille ont disparu depuis longtemps. Maintenant, une jeune fille de 20 ans endurcie par la bataille n’a plus que les souvenirs de ses parents pour faire face à une mission difficile: mettre fin à la malédiction qui tourmente les habitants de son village et ramener la paix.

Ainsi, tout le jeu se déroule dans un orphelinat sombre (qui rappelle le château de Dracula à Castlevania) avec de nombreuses parties d’ennemis mystérieux et surnaturels. Apparemment, nous aurons deux aventures, l’une avec l’Europe, l’héroïne principale du jeu, et l’autre avec un deuxième personnage, Claude, un peintre classique avec un bon cœur.

Le jeu est toujours en développement, mais ils ont déjà annoncé que, sous peu, téléchargez votre projet sur Kickstarter, pour financer son lancement sur PC et consoles nouvelle génération. Bien sûr, ils ont déjà avancé dans leur premier trailer qui aura la collaboration de deux poids lourds de l’industrie du jeu vidéo: ni plus ni moins que Michiru Yamane et Manami Matsumae.

Michiru Yamane est un compositeur de musique japonais pour les jeux vidéo. Elle a commencé sa carrière depuis l’ère NES, mais s’est consolidée dans la PlayStation et les jeux de console portables, et excelle son temps dans la saga Castlevania, où elle a écrit la musique de Castlevania: Bloodlines, Castlevania: Symphony of the Night, Castlevania: Harmony of Dissonance, Castlevania: Aria of Sorrow, Castlevania: Lament of Innocence,

Castlevania: Curse of Darkness, Castlevania: Dawn of Sorrow, Castlevania: Portrait of Ruin et Castlevania: Order of Ecclesia.

Pendant ce temps, Manami Matsumae a interprété la musique de Mega Man, Mega Man 2, Meg Man 10 et Mighty No. 9, en plus de jeux classiques tels que Final Fight, Batman: Return of the Joker et Adventures of Lolo.

Pour l’instant, le projet apparaît dans Kickstarter, mais il n’est pas encore lancé pour pouvoir apporter de l’argent. L’idée semble intéressante et montre que les études mexicaines commencent déjà à avoir du poids dans l’industrie, comme l’ont montré des projets tels que Patobox et Mulaka.

.