Un jeune acteur a perdu la vie dans un accident de voiture, de la série 7th Heaven

Le jeune acteur Lorenzo Brino, qui a joué dans la série “7th Heaven” (“Le septième ciel), a perdu la vie parce que sa voiture est devenue incontrôlable, à seulement 21 ans.

Le jeune homme, qui a joué son personnage aux côtés des autres programmeurs Stephen Collins, Beverly Mitchell et Mackenzie Rosman, était seul dans sa voiture mais n’a pas pu le contrôler et a fini par entrer en collision avec un poteau.

Selon les informations de TMZ, l’incident s’est produit lundi vers 3 heures du matin dans le comté de San Bernardino, bien qu’à l’époque on ne savait pas qu’il s’agissait du jeune acteur.

Cependant, Mimi Brino, sa sœur, a fait une publication sur ses réseaux sociaux pour licencier Lorenzo, qu’elle a appelé le frère le plus surprenant et le plus fou, et en a profité pour lui dire au revoir.

Là, il a écrit: “À mon frère incroyable et fou. Vous êtes peut-être parti, mais c’est vrai quand les gens disent” parti mais jamais oublié “. Dire que vous étiez une bénédiction est un euphémisme. Vous avez apporté la lumière à tant de vies et avez fait beaucoup avec la vie si courte que vous aviez. J’ai eu le privilège de grandir avec vous pendant 21 années absolument folles. “

Il a fini par écrire: “Faites-moi confiance quand je dis que parfois vous me rendiez fou, mais que vous faisiez également partie de certains de mes souvenirs les plus précieux. Je suis tellement heureux de savoir que j’étais aimé de vous et que j’ai toujours un ange gardien à mes côtés. Paix Lorenzo, je t’aime maintenant et je t’aimerai pour toujours. “

7th Heaven était une série télévisée américaine, créée et produite par Brenda Hampton. Il a été diffusé le 26 août 1996 sur le réseau de télévision WB et initialement diffusé du 26 août 1996 au 13 mai 2007.

Dans le premier cas, la fin de la série était prévue pour le 8 mai 2006; cependant, l’émission a été renouvelée après que le dernier épisode prévu ait eu des cotes élevées. La dernière saison a débuté le 25 septembre 2006 et son dernier épisode a été diffusé le 13 mai 2007.

