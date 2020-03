Un jeune Bae affronte un père violent dans une scène explosive “Black Ink Crew”

La jeune Bae a récemment confronté le père qui, selon elle, était si violent que toute sa famille est partie et s’est cachée de lui pendant plus d’une décennie.



Les téléspectateurs de longue date de Black Ink Crew sont au courant des accusations de Young Bae d’abus contre son père. En janvier 2018, la série VH1 a suivi l’histoire de Young Bae alors qu’elle et sa mère retournaient dans son pays d’origine, la Corée du Sud. Bae avait peur après avoir appris que son père avait trouvé sa mère et lui envoyait des lettres de menaces. Bae et sa mère se sont déjà enfuies de l’agresseur présumé et ont même vécu dans une petite cabane en forme de cabane pour se cacher de lui.

John Lamparski / Intermittent / .

Dans cette récente saison de Black Ink Crew, les téléspectateurs trouvent que Young Bae se retrouve face à face avec son père pendant que les caméras tournent. La scène émotionnelle et explosive a immédiatement disparu après que Bae lui ait demandé pourquoi son père avait battu sa famille. Il lui a dit: “Je ne sais pas comment être un bon père”, avant d’ajouter qu’il n’a pas pu parler à sa femme et à sa fille comme il le souhaitait. Bae intervint en lui rappelant qu’il pouvait leur parler car ils étaient en cage dans la peur et il les battait tous les jours.

Le père de Bae l’a juste regardée avec un sourire narquois sans reconnaître ce qu’elle disait, et cela a rendu la star de la réalité encore plus furieuse. Elle a soulevé ses saignements de nez, sa fièvre après qu’il lui ait donné des coups de pied, les coups parce qu’elle souriait ou pleurait, les menaces de mort – mais tout ce qu’il avait à dire était qu’il faisait de son mieux. Puis, Bae a pris la table et l’a jetée pendant qu’elle criait et pleurait. La sécurité est intervenue et la surpopulation a semblé agiter son père, qui s’est également fâché. Regardez la scène intense ci-dessous.

.