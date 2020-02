Un jeune frère de la NBA accusé de meurtre au deuxième degré: rapport

Les jeunes frères de Youngboy Never Broke Again, Jeffrey Tate, 16 ans, et Davaughn Tate, 18 ans, ont été arrêtés pour le meurtre de Javon Brown, 17 ans.



Les frères de NBA Youngboy ont été arrêtés et inculpés pour le meurtre d’un garçon de 17 ans à Baton Rouge. WBRZ rapporte que Jeffrey Tate, 16 ans, et Devaughn Tate, 18 ans, ont été officiellement accusés de meurtre au deuxième degré en lien avec le meurtre de Javon Brown qui a succombé à ses blessures après avoir été abattu alors qu’il rentrait chez lui à pied. Selon les dossiers du tribunal, les frères Tate partagent un père avec Youngboy Never Broke Again.

Jeffrey Tate a été inculpé de meurtre au deuxième degré, principal responsable de l’utilisation illégale d’une arme et d’une simple batterie. Un juge a déterminé que Tate sera jugé en tant qu’adulte. Davaughn Tate fait maintenant face à des accusations d’utilisation illégale d’une arme et de meurtre au deuxième degré. Les deux frères et Kevin Anderson, 16 ans, ont été arrêtés en décembre en lien avec la mort de Brown.

La police a déclaré que l’incident s’était produit après que Devaughn, Jeffrey et Kevin aient confronté Javon et son ami alors qu’ils rentraient chez eux. Ils ont dit que la confrontation s’est intensifiée et a entraîné une balle dans l’estomac de Javon. Les trois suspects ont ensuite fui les lieux avant l’arrivée de la police et ont commencé une fouille dans la région. Brown a été emmené à l’hôpital où il est décédé le lendemain.

Youngboy Never Broke Again n’a fait aucune déclaration publique concernant les accusations portées contre ses frères. Nous vous tiendrons au courant de toute nouvelle mise à jour concernant l’affaire.

.