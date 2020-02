Un jeune homme veut couper les cheveux d’un sans-abri et change sa vie

Les États-Unis sont l’un des pays où plus de personnes manquent d’opportunités, vivent sans famille pour les soutenir et n’ont malheureusement pas de toit pour dormir. On pense qu’il y a environ trois millions de personnes dans la rue et qu’au moins 25% d’entre elles sont des militaires à la retraite.

L’histoire de John Lochlan, un vétéran de 57 ans de la ville de Philadelphie, est devenue virale car c’est une histoire qui nous donne un peu de foi en l’humanité. Il avait été abandonné pendant plusieurs années dans les rues de sa ville, sans recevoir le soutien de personne et au lieu de cela face aux humiliations et aux mauvaises actions des gens qui l’entouraient.

En plus de la vie qu’il menait, John avait été heurté par une voiture, ce qui lui aurait blessé la colonne vertébrale et infecté les chevilles, l’empêchant de pouvoir se relever et de marcher à nouveau. Ses blessures n’avaient pas été soignées en l’absence de ressources et de soutien du gouvernement, de sorte que la douleur qu’il éprouvait était insupportable.

Cette terrible situation rend John insécurité et de mauvaise humeur, et sa probabilité de vie diminue jour après jour. Heureusement, le destin avait une seconde chance à portée de main et c’est là qu’il a rencontré Lolly Galvin, son sauveur.

Lolly, fondatrice du Dignity Project, une organisation qui couvre les besoins fondamentaux des sans-abri de Philadelphie, a rencontré John dans la rue et savait qu’elle devrait l’approcher. Au début, il s’est approché pour offrir une coupe de cheveux, car l’apparence de John était quelque peu négligée; mais il a refusé.

Malgré son rejet, Lolly savait qu’elle devrait aider John et revint vers lui quelques semaines plus tard et lui fit finalement confiance. Lolly était convaincue que l’aider serait un grand défi et peu à peu ils ont créé un lien d’amitié inégalé.

Lolly a reçu un soutien médical pour John, lui faisant croire à nouveau en lui-même pour se battre et aller de l’avant. Les jours ont passé et ils se sont rapprochés, la santé de John a commencé à s’améliorer grâce à l’aide des médecins et surtout de Lolly jusqu’à ce que finalement, après tant de douleur et d’abandon, John ait pu marcher à nouveau.

Cette grande histoire est si émouvante qu’elle est devenue célèbre dans les médias locaux, qui ont même réalisé un documentaire sur l’amitié que Lolly et le grincheux John ont créé.

Il est impressionnant de voir comment un petit acte de gentillesse, sortir pour parler avec un inconnu, vouloir aider d’autres personnes peut avoir un tel impact sur leur vie. La satisfaction de savoir que quelqu’un peut sortir de l’obscurité dans laquelle il vit grâce à votre foi et votre soutien est incroyable.

Si vous lisez ceci et sentez que vous pouvez aider d’autres personnes, n’hésitez pas à le faire, vous verrez comment vous pouvez changer leur vie.

