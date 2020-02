Un jeune rejoint par un candidat démocrate pour une performance “Back That Azz Up”

Un jeune s’est présenté au rassemblement politique de Caroline du Sud pour le candidat démocrate Tom Steyer et a interprété “Back That Azz Up”.



Nous sortons tout juste de février et déjà 2020 a été une année folle. Dans un peu plus de huit mois, les citoyens américains choisiront le candidat qu’ils souhaitent comme prochain président des États-Unis. Le président en exercice, Donald Trump, sera le président sortant tandis que le Parti démocrate filtre les candidats potentiels depuis des mois. Andrew Yang, Cory Booker, Beto O’Rourke, Kamala Harris et plus d’une douzaine d’autres se sont retirés de la compétition, mais Tom Steyer continue sa campagne … et une étrange campagne qui se révèle être.

Chip Somodevilla / Personnel / .

Vendredi (28 février), Steyer a organisé un rassemblement en Caroline du Sud. Tout semblait bien pour l’événement rouge, blanc et bleu jusqu’à ce que les choses tournent quand Juvenile arrive sur scène pour une performance de “Back That Azz Up”. Le succès du club du rappeur de Louisiane s’est bien passé alors que l’homme d’affaires milliardaire de 62 ans a commencé à danser avec la star du rap et son battage médiatique. Si les mouvements de Steyer ne vous font pas vibrer, sa femme le fera certainement.

Le public était sans surprise perplexe et semblait un peu stupéfait, mais les médias sociaux avaient beaucoup à dire. Découvrez des extraits de la performance, ainsi que quelques réactions, ci-dessous.

