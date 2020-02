Un jeune voyou assiste Marlo dans “Stay Down” produit par Tay Keith

Lorsque vous vous connectez à Quality Control Music, vous avez ensuite accès à un rolodex de rappeurs talentueux qui peuvent vous aider dans votre ascension. De manière plus indirecte, vous établissez une relation avec YSL Records, le conglomérat de Young Thug qui maintient des liens étroits avec le contrôle de la qualité, la maison de Migos, Lil Baby, Lil Yachty et plus encore. Les actes signés sur ces labels ont collectivement construit son propre sous-genre au sein du hip hop, une souche du piège d’Atlanta qui s’est étendue bien au-delà des frontières de cette ville. Il définit désormais le rap traditionnel, reprend les ondes et produit un flux continu d’étoiles. Marlo pourrait être le prochain.

Vendredi, Marlo a sorti une autre mixtape via Quality Control, intitulée 1st & 3rd. Pour les longs métrages invités, il fait appel à Future, Lil Baby, Young Thug, Gunna, Moneybagg Yo, Young Dolph, Blac Youngsta et Gucci Mane – essentiellement les Avengers de la musique trap d’aujourd’hui. La collaboration de Marlo avec Thugger, “Stay Down”, tire un rythme frappant de Tay Keith, sur lequel ils chantent tous les deux mélancoliquement jusqu’à ce que leurs voix fusionnent pour le refrain final.

Paroles Quotable

Pourquoi te plains-tu de ce qu’il t’a fait, bébé?

Dis-moi tout ce qu’il t’a fait de mal, bébé

Et je le réparerai en un jour

Tout à la fois, je peux réparer ton fengshui

– Jeune voyou

