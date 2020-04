Un jeune voyou et sa fille relèvent le défi «Out West» sur TikTok: Regardez

Il semble que Young Thug passe du temps à créer des liens de qualité avec sa fille en ce moment pendant ces périodes de quarantaine.



Lorsque votre père est Young Thug et que vous lui demandez de relever le défi Out West sur TikTok, il est juste de dire que vous gagnez automatiquement à la vie. L’engouement pour la danse virale est devenu fou sur l’application depuis quelques mois, les fans et les utilisateurs effectuant ces mouvements de danse particuliers sur la bande originale des Jackboys. Tout le monde, de Shaq & Ellen à Usher et Jessica Alba, a tous participé à l’engouement pour la danse, et maintenant Young Thug se joint au plaisir avec sa fille.

Des images ont fait surface ce week-end de Thugger et ce qui semble être sa plus jeune fille faisant la danse virale à son dossier. Sorti sur la page TikTok de mego_YSL, le clip a les mots “Mon papa” écrits au milieu, rassurant que ce soit la fille de Thug et probablement son propre compte aussi. Thugger a ensuite partagé le clip sur son propre compte IG, que vous pouvez consulter (ci-dessous).

Dans d’autres nouvelles, le bœuf récent de Thug avec French Montana semble être terminé, ou du moins pour le français de toute façon. Le rappeur de Coke Boy s’est retiré de la querelle ce week-end quand il a purifié l’air et a dit qu’il n’avait pas de bœuf avec Thug et que tout était une “mauvaise communication”. Thug n’a pas encore répondu à la révocation de French, mais nous serons sûrs de vous tenir au courant quand il le fera.

