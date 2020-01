Un jeune voyou montre ses capacités athlétiques lors de la baisse de 2 000 $ en exécutant un pari

Pas mal.



Lorsque Young Thug ne remet pas de prix aux fans qui ont participé à son défi “Hot”, en réservant des places en tête d’affiche du festival de musique ou en lâchant des clips, il semble que vous puissiez trouver le rappeur dans les rues pariant de l’argent comptant sur les capacités athlétiques de son entourage . TMZ a repéré Thugger devant le Sunset Marquis à West Hollywood en pariant que quelqu’un de son équipe de 2000 $ ne pouvait pas courir du bas d’une colline jusqu’au sommet.

Le gars a accepté le défi et le clip ci-dessous le montre se dirigeant vers le sommet de la colline, puis s’asseyant de pur épuisement. Le rappeur “Best Friend” a craché l’argent qu’il devait à son ami, mais pas avant de partager quelques notes sur sa forme et ses capacités de course. Le jeune voyou (vêtu du jean le plus skinny) a même présenté la forme appropriée pour courir, tout comme il a également couru la colline.

Gunna peut être vu en silence en regardant le pari descendre en arrière-plan. Le duo devrait se produire ce soir à Los Angeles sur Avenue. Regardez le dernier visuel de Casanova pour “So Drippy” qui présente également Thug et Gunna en train de monter dans un club pour une soirée.

