«Un jour à la fois»: Cast de Marla Gibbs – Photo épisode Halloween de la saison 4

Marla Gibbs revient au 227, par le biais d’un jour à la fois. La légende de la sitcom sera la vedette de la saison 4 de la sitcom Pop TV, la réunissant avec le créateur de Jeffersons, Norman Lear.

Gibbs apparaîtra dans le tout premier épisode d’Halloween de l’ex-comédie Netflix en tant que Mme Jones, une nouvelle voisine dont Elena et Syd visitent l’appartement pour un tour ou un traitement. Le bien intitulé “Un Halloween à la fois” mettra également en vedette le chef d’orchestre Late Late Show Reggie Watts en tant que nouveau locataire, M. Mann. L’épisode sera diffusé le mardi 14 avril.

TVLine a confirmé que Mme Jones de Gibbs n’occupe qu’Apt. 227. Pop TV a publié la photo suivante, qui présente Gibbs et Watts aux côtés des co-présentateurs de ODAAT Mike Royce et Gloria Calderón Kellett.

Gibbs a retrouvé Lear pour la dernière fois en mai, lorsqu’elle a repris son rôle de femme de ménage des Jeffersons, Florence, dans le cadre de l’émission inaugurale Live in Front of a Studio Audience de ABC.

Comme indiqué précédemment, One Day at a Time Season 4 débute le mardi 24 mars à 9 h 30/8 h 30, après un tout nouvel épisode de Schitt’s Creek. Ensuite, à partir du 14 avril, ODAAT passera à 21 heures, après que Schitt’s Creek aura terminé de diffuser sa sixième et dernière saison.

Avez-vous hâte de voir le premier épisode d’Halloween d’ODAAT?