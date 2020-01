«Un jour à la fois»: Casting de Ray Romano dans la saison 4, épisode 1 – Première

Ray Romano revient à ses racines dans la sitcom: l’acteur sera la vedette de la première saison de One Day at a Time, le réunissant avec le producteur exécutif Everybody Loves Raymond (et le co-créateur de Men of a Certain Age) Mike Royce.

Romano devrait incarner Brian, “un preneur du recensement américain de 2020 qui vient dans le ménage d’Alvarez pour interviewer la famille”, selon la description officielle du personnage. L’annonce du casting intervient un jour avant la première enregistrement en direct de l’ex-comédie Netflix depuis son sauvetage par Pop TV.

De plus, le réseau câblé a publié la photo ci-dessus de Romano, qui est rejoint par les acteurs Justina Machado, Rita Moreno, Todd Grinnell, Stephen Tobolowsky, Isabella Gomez et Marcel Ruiz, ainsi que par le créateur de la série originale Norman Lear, la réalisatrice Pamela Fryman et les PE Gloria Calderón Kellett, Brent Miller et Royce.

Comme indiqué précédemment, One Day at a Time Season 4 débute le mardi 24 mars à 9 h 30/8 h 30, après un tout nouvel épisode de Schitt’s Creek. Ensuite, à partir du 14 avril, ODAAT passera à 21 heures, après que Schitt’s Creek aura terminé de diffuser sa sixième et dernière saison.

Faites défiler vers le bas pour une photo supplémentaire de Romano à la lecture de la table ODAAT, puis appuyez sur les commentaires et dites-nous si vous avez hâte de voir son invité.