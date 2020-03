Un jour comme aujourd’hui, le Mexique a fait ses débuts en LMB

Mexico,- Le 30 mars, mais à partir de 1940, le Mexique fait ses débuts dans la Ligue mexicaine de baseball, pour la première fois les pionniers du gang rouge sautent sur le terrain, pour commencer une histoire qui reste en vigueur 80 ans plus tard.

Diablos a commencé la saison 1940 en jouant en tant que visiteur, face à Veracruz, le triomphe a été remporté par les locaux par tableau noir de sept courses à trois, le lanceur gagnant étant la star cubaine Ramón Bragaña, tandis que la défaite a été pour Theolic Smith, star nord-américaine. des Black Leagues des États-Unis qui ont fait leurs débuts en LMB avec les Reds.

Le premier triomphe écarlate est venu dans la ville de Monterrey contre la Carta Blanca, le dimanche 7 avril, remportant le deuxième match d’une double carte, le lanceur qui a remporté la première victoire des ‘pingos’ était Alberto Romo Chávez, la défaite C’était pour Marcos Valdés, et le jeu était défini en 10 manches par plateau de huit runs à quatre en faveur des écarlates.

Cette année-là, les Azules de Veracruz ont été couronnés champions de la Ligue mexicaine de baseball avec un record de 61-30 victoires et défaites, prenant six matchs d’avance sur les débutants Reds du Mexique, qui ont réussi à conquérir 57 victoires de la main de leur manager et propriétaire Ernesto Carmona, avec son partenaire et fondateur de l’équipe, Salvador Lutteroth.

Ce fut la première formation des Reds of Mexico de l’histoire:

John Sutter SSAlberto Romo Chávez JICaridad Poey JCBlas Mónaco 2BLeroy Matlock 1BTheolic Smith PNatividad Martínez CJorge Ortega JDGilberto Delgado 3B

HLG

