Un juge de Tamra lance une bombe sur une scène SUV parlant de rumeurs de «train»

Tamra Judge fait couler le thé sur The Real Housewives of Orange County et comment les rédacteurs peuvent être louches. Au début de la saison 14, Kelly Dodd a fait face à des rumeurs selon lesquelles elle était impliquée dans un «train», ce qu’elle a toujours nié. Après une scène de dîner où Vicki Gunvalson et le juge ont mis les allégations au grand jour, il y a eu une scène de SUV qui a suivi qui n’était pas entièrement factuelle.

Comment s’est faite la fausse scène?

La scène impliquait Shannon Beador et Judge parlant de la rumeur Dodd mais il n’y avait que l’audio de la scène. Des caméras ont filmé un SUV et diffusé l’audio en voix off. Ni Beador ni Judge n’ont été vus et maintenant ce dernier révèle la vérité derrière cela.

Lors d’une apparition dans l’émission Jeff Lewis Live, Judge a expliqué comment cette scène avait été tournée. Elle a dit que la conversation entre elle et Beador n’avait jamais eu lieu. Les éditeurs ont pris des octets sonores de Judge parlant aux producteurs hors caméra et les ont épissés ensemble.

«Tout cela s’est produit hors caméra. Normalement, lorsque cela se produit, ils nous feront parler dans nos interviews et nous expliquerons ce qui s’est passé », a déclaré le juge lors de l’émission SiriusXM. “Cette fois, nous avons parlé dans nos interviews et raconté à tout le monde ce qui s’est passé, puis ils ont fait démarrer un SUV et il y a du son.”

Le juge a déclaré que personne n’était à l’intérieur du SUV et qu’il a ajouté: “Ils ont pris cet audio et l’ont reconstitué dans une conversation qui n’était pas exacte, ce qui m’a fait mal paraître.”

Dans une Q&R sur Instagram Stories, Judge a eu avec ses fans, elle a dit qu’elle avait «un montage louche».

“[It] non seulement ça me faisait mal paraître, mais j’étais totalement maquillé », a écrit Beador.

Dans une deuxième réponse, elle a écrit: «Je me plains rarement des modifications. Je sais pour quoi je me suis inscrit. Je peux me faire ressembler à un trou ** tout seul. Cependant, utiliser des questions d’entrevue sous-titrées et reconstituées comme un SUV vide s’éloigne pour me faire mal paraître n’est pas cool et pas la réalité. Je ne me suis pas inscrit pour ça. “

Le juge a également déclaré que la scène des SUV avait été évoquée lors de la réunion, mais que les producteurs avaient édité ce morceau.

Tamra Judge a dénoncé un mauvais montage pour avoir truqué la scène SUV cette saison, affirmant que cela ne s’était pas réellement produit Tamra a également déclaré avoir discuté de l’incident lors de la #Reunion mais que le segment avait été coupé … #RHOC pic.twitter.com/ydfwTsMvPb

Tamra Judge frappe au retour du «RHOC»

La propriétaire de CBD a quitté RHOC après 12 saisons dans l’émission après avoir décliné une offre pour un rôle limité. À l’époque, elle a également choisi de ne pas continuer lorsqu’elle a découvert que son ex-mari luttait contre le cancer.

“Ces trois épisodes n’auraient aucun sens pour moi parce que je suis vraiment une personne très honnête dans la série”, a déclaré le juge à People. «À l’époque, Simon ne voulait pas en parler, je ne pouvais donc pas en parler. Cela n’avait aucun sens pour moi de me dire “je suis désolé, j’ai été très occupé maintenant, je dois y aller”, parce que ce serait un mensonge. Je ne pouvais pas être honnête. Je ne pouvais pas être réel. “

Cependant, lors de son entretien avec Jeff Lewis, elle a révélé qu’elle avait été approchée pour continuer à faire de la réalité. Quand elle a dit à Andy Cohen qu’elle avait une offre, le producteur Bravo lui a dit de ne pas le faire car elle reviendrait au RHOC.

“C’était un travail pour moi et quand ce travail a pris fin, je n’ai jamais pensé,” Oh mon Dieu, je vais avoir une autre émission “, parce que je n’ai pas d’agents”, a déclaré le juge lors de l’émission SiriusXM. “Eh bien, j’ai été approché. Andy m’a dit de ne pas signer tout type de contrat, de le passer devant lui en premier car il dit que je serai de retour l’année prochaine. “

Pour le moment, Judge se concentrera sur son activité CBD ainsi que sur sa salle de sport qu’elle dirige avec son mari Eddie Judge.