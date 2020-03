Un juge impute Toni Soler et deux collaborateurs pour le bâillon des Mossos et des chiens sur TV3

Un juge a cité comme Enquête pour crime présumé contre les institutions de l’État auprès du directeur du programme «Està passant», Toni Soleret deux de ses collaborateurs. Un chapitre de plus dans la controverse du programme humoristique de TV3, qui a comparé les Mossos d’Esquadra avec des chiens après des accusations de police lors de manifestations pour la condamnation du processus.

Toni Soler, dans «Està passant»

L’affaire découle de la procédure ouverte par le parquet de Barcelone à la suite de la plainte de trois syndicats de Mossos d’Esquadra présentée par le gag, considérant qu’il avait insulté les policiers catalans. L’instructeur a cité Toni Soler comme enquêté, en plus des collaborateurs Jair Domínguez et Magí Garcia ‘Modgi’, qui devront témoigner le 24 mars, selon des sources policières consultées par l’EFE et recueillies par La Vanguardia.

L’esquisse la plus controversée

Le bâillon a été publié sur le programme le 16 octobre, deux jours seulement après que la condamnation a été rendue publique contre les dirigeants du processus. Dans les images, on pouvait voir un chien (gosso, en catalan) imitant l’uniforme anti-émeute, avec casque, coques dissuasives et pichet en mousse.

Dans le croquis, il a été “informé” qu’un jeune de 22 ans avait été touché à l’œil lors de manifestations. Le garçon a ensuite qualifié les flics de “putains de chiens”. Entre autres commentaires, ils ont laissé tomber que un chien “aboie sur vous, vous tue ou pire encore, vous tire des balles de mousse ou de balles en caoutchouc“, en référence aux agents qui ont agi dans les manifestations provoquées par la décision 1-O.

.