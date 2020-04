Un kayakiste perdu trouvé après avoir écrit «Aide» dans le sable avec des bâtons près de Queens

Un kayakiste perdu a été retrouvé échoué sur une île isolée près de New York après avoir écrit “HELP” dans le sable.



Après avoir disparu pendant douze heures, un kayakiste a été retrouvé à Jamaica Bay, après avoir écrit “HELP” sur la plage avec des bâtons.

Paul Gilham / .

L’homme de 36 ans a été remarqué jeudi par une unité d’aviation du NYPD à 23h30. En plus d’énoncer “HELP” sur la plage, il a également allumé un feu.

“J’ai trouvé un briquet et, miraculeusement, il était fonctionnel, alors j’ai allumé un petit feu sur la plage”, a-t-il expliqué. “Il était probable que j’allais passer la nuit là-bas … Je crois que les gens piègent certains fruits dans la baie de la Jamaïque, donc il y a quelques noix de coco sur cette île que j’ai ouverte et j’ai bu un peu d’eau de coco.”

“[The men in the ambulance] étaient deux gars de l’Illinois qui sont venus spécifiquement à New York pour faire face à la situation COVID “, at-il dit.” J’ai eu honte de lier toutes ces ressources … mais tout le monde était super gentil avec moi et je suis content d’avoir fait hors de là. “

La page Twitter des opérations spéciales de NYPD a publié une vidéo de l’homme trouvé et a plaisanté: “Un kayakiste prend la distance sociale au niveau supérieur. #NYPD Aviation a trouvé l’homme non blessé échoué sur une île isolée de la Jamaïque Bay, Queens.”

[Via]

.