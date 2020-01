Un leader britannique dit qu’il y aura une solution dans le Megxit de la famille royale

Un leader britannique parle des conflits de la famille royale | Instagram

Un dirigeant britannique a récemment assuré que les problèmes survenus après la Megxit (Départ de Meghan Markle) de redevance à côté de Prince Harry, s’ils auront une solution.

Ce qui précède, a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson, tout comme mardi dernier, a déclaré que les désaccords qui ont surgi après la nouvelle que les ducs de Sussex ont publié au sujet de leur démission du redevance S’ils auront une solution.

Les Ducs ils ont informé jeudi dernier que, dans le cadre de leurs plans, c’était aussi le déménagement au Canada qui avait finalement été approuvé par le Reine Elizabeth II, qui a dit qu’elle et d’autres membres de la famille aînés ont déploré la décision, mais l’ont comprise et respectée.

Aujourd’hui, le duc de Sussex a assisté à une Garden Party au palais de Buckingham aux côtés de Sa Majesté la Reine et d’autres membres de la famille royale. La Reine organise des Garden Parties comme moyen de reconnaître les invités pour le bon travail qu’ils font dans leurs communautés, une tradition chargée d’histoire et remontant aux années 1860 sous le règne de la reine Victoria. Le duc et la duchesse de Sussex ont assisté à leur première Garden Party officielle en couple en mai dernier à Buckingham Palace quelques jours seulement après leur mariage, pour célébrer le travail caritatif, les parrainages et les affiliations militaires du prince de Galles. Aujourd’hui, le duc de Sussex a rencontré plusieurs invités, y compris ceux auxquels lui et la duchesse ont adressé une invitation personnelle en se basant sur leur vaste travail dans la communauté. Son Altesse Royale a rencontré un représentant de @africanparksnetwork (dont il est président), un consultant en santé mentale pour @weareinvictusgames et d’innombrables autres qui montrent l’exemple avec un travail axé sur les causes à fort impact. Le duc a également salué plusieurs représentants du patronage de la duchesse en son nom, car elle est en congé de maternité et n’a pas pu y assister. Il s’agit notamment de membres de @themayhew @thenationaltheatre et @smartworkscharity ainsi que de l’Association of Commonwealth Universities. Parmi les 8 000 personnes présentes aujourd’hui se trouvaient des membres des forces armées, des ambassadeurs ainsi que ceux qui ont eu un impact positif par le biais des arts, du travail caritatif et du bénévolat. Merci aux bénévoles, au personnel et à tous ceux qui consacrent leur temps et leur énergie à travailler pour le bien collectif. Nous apprécions tout ce que vous faites

Une publication partagée du duc et de la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 29 mai 2019 à 21 h 58 HAP

Il convient de mentionner que certains détails essentiels, certains compliqués, doivent encore être surmontés. Pendant ce temps, le chef de Le Canada Il est sûr que le monarque trouvera une solution.

Mon opinion à cet égard est très franche: je suis un grand fan, comme la plupart de nos spectateurs, de la reine et de la famille royale comme un atout fantastique pour notre pays », a déclaré Johnson. «Je suis absolument convaincu qu’ils vont résoudre ce problème.

Il a également déclaré que les hauts responsables de la famille royale, qui ont eu un sommet d’urgence lundi après-midi au Sandringham House, la retraite de la reine à l’est de L’Angleterre, ils pourront parvenir à un accord amical «cela pourrait se produire dans un environnement plus calme sans les commentaires des politiciens.

Enrique et Meghan Ils ont donné lieu au dernier scandale après avoir exprimé mercredi dans une déclaration unilatérale leur volonté de se retirer de la plupart des engagements réels et de commencer à devenir financièrement indépendants. Ils ont décidé de passer au moins une partie de leur temps Le Canada, un pays du Commonwealth où la reine est chef d’État et où Meghan a travaillé sept ans pendant le tournage de la série télévisée “Suits”.

La nouvelle, qui faisait déjà l’objet de rumeurs à l’intérieur du palais, n’a cessé de déranger les hauts responsables de la couronne puisqu’ils n’avaient pas été consultés auparavant, ce qui a abouti à l’appel “sommet de Sandringham, qui a réuni le monarque de 93 ans, son fils aîné et héritier, le prince Charles et le prince William, deuxièmes de la succession au trône, avec Enrique.

Ils ont également transcendé quelques détails, mais la déclaration ultérieure de la reine indique que la famille ne cherchera pas à empêcher Enrique et Meghan devenir indépendants des rôles réels qu’ils trouvent clairement restrictifs.

Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui s’est prononcé après que la reine a clairement indiqué que le couple avait choisi le Canada comme destination alternative, a déclaré que son pays se félicitait de la nouvelle mais qu’il y avait des questions à discuter, y compris le coût possible pour les contribuables de fournir la sécurité Pour le célèbre couple.

Je pense que la plupart des Canadiens sont très favorables à l’idée d’avoir des redevances ici, mais à quoi cela ressemble-t-il et quels types de coûts sont impliqués? », A-t-il déclaré à la télévision canadienne, ajoutant qu’il n’y a eu aucune conversation officielle entre les gouvernements de Grande-Bretagne et Canada.

