Un livre bilingue cherche à faire connaître le carton à un public étranger

▲ Image incluse dans la carton mexicaine: papier, pâte et fête

Mercredi 29 avril 2020, p. 8

L’art populaire du Mexique a toujours été une grande attraction pour les yeux étrangers. L’écrivaine new-yorkaise Leigh Ann Thelmadatter, avec 17 ans de vie à la campagne, est tombée sur la technique du carton sans le vouloir. Ses recherches à cet égard ont cependant conduit à la cartonnerie mexicaine: papier, pâte et fête (Schiffer Publishing, 2019), avec une préface de l’anthropologue Marta Turok.

Le livre est bilingue (anglais / espagnol) avec l’idée de cibler les hispanophones aux États-Unis.

En 2016, Thelmadatter a été invitée à la deuxième réunion Cartonería, tenue à Cuernavaca, où elle a rencontré la plupart des artisans inclus dans le livre.

Qu’est-ce que l’enquête a révélé?

– Mon but était de présenter le carton à un public étranger, car, comme le disait la maison d’édition, il n’y avait rien en anglais et très peu en espagnol. Le livre le plus récent sur le sujet datait de 1992 et tournait autour de la famille Linares (Pedro Linares était le créateur de la figure des alebrijes). Une grande partie de la documentation concernait également cette famille; Cependant, grâce à la réunion sur le carton, j’ai réalisé qu’elle avait beaucoup grandi et qu’elle impliquait des personnes d’horizons très différents.

Pour la personne interrogée, le dernier des cinq chapitres est le plus important, car il documente les changements des 25 dernières années. Toutes les informations ont été obtenues grâce à des entretiens avec les artisans.

