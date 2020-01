Un magasin officiel Harry Potter ouvre à New York cet été / Film

Marchandises Accio Harry Potter! C’est ce que vous direz lorsque le premier produit phare Harry Potter boutique est ouverte par Warner Bros. à New York cet été.

Un communiqué de presse a annoncé l’ouverture d’une boutique officielle Harry Potter qui deviendra un élément permanent et une attraction touristique inévitable dans le bâtiment emblématique Flatiron au 935 Broadway. Il présentera la plus grande collection de marchandises Harry Potter (et Fantastic Beasts) au monde, y compris certains articles que vous ne pourrez obtenir que dans ce magasin. Apprenez-en plus ci-dessous.

Le magasin officiel Harry Potter a été annoncé par Warner Bros. aujourd’hui, taquinant une ouverture cet été. Sarah Roots, SVP Worldwide Tours and Retail, Warner Bros., a présenté cette déclaration:

«Ce sera le plus grand magasin dédié à Harry Potter au monde et deviendra une destination incontournable pour les fans où les amateurs de Harry Potter pourront participer à des expériences interactives et à de nombreuses opportunités de photos alors qu’ils entrent dans la magie. Nous sommes très heureux d’ouvrir à New York. C’est la ville idéale dans laquelle lancer avec autant de fans dévoués du monde magique, un environnement de vente au détail de pointe et une communauté qui embrasse des expériences innovantes. “

Le magasin sera rempli d’articles tels que des peignoirs personnalisés et les haricots de chaque saveur de Bertie Bott, ainsi qu’une toute nouvelle gamme de baguettes maison au design exclusif au magasin. Cependant, en jetant un coup d’œil à l’extérieur du magasin Harry Potter, le design est plutôt décevant:

Peut-être qu’ils sont limités par la conception du bâtiment lui-même, mais cela aurait été bien si le magasin avait pu ressembler à celui qui appartenait au monde magique, comme une respiration sifflante de Weasley ou quelque chose comme ça. Mais peut-être que Warner Bros.veut garder cette expérience pour leurs attractions de parc à thème à Universal Studios.

De plus, il n’y a aucune mention d’un café dans le magasin, ce qui serait une véritable occasion manquée de vendre de la bière au beurre et d’autres friandises sorcières. Mais si vous regardez attentivement les fenêtres des maquettes du magasin ci-dessus, vous verrez l’un d’eux mentionner “The Hatch” et un texte mentionnant des cafés et des bières au beurre de spécialité, ainsi qu’une autre fenêtre taquinant la crème glacée. La conception semblerait également indiquer qu’il y aura une fenêtre sans rendez-vous pour obtenir ces friandises au lieu d’avoir à entrer dans le magasin.

Le magasin présenterait également «un certain nombre d’expériences de vente au détail passionnantes qui évoquent la magie du monde sorcier», donc cela devrait être meilleur que votre expérience de vente au détail moldue moyenne et retiendra les fans qui ne se rendront pas au Harry Potter parcs à thème pendant un certain temps.

