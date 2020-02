Un major enfantin revient avec des «pièces de monnaie peu profondes»

Après avoir livré sur sa piste “Dem Know”, Childish Major a bientôt suivi avec sa dernière version “Shallow Dimes”. C’est le dernier d’une série de coupes qui ont suivi le diamant Dirt Road sur toute la longueur de 2019.

Avec l’arrivée de “Shallow Dimes” vient également l’annonce de la prochaine course de soutien de Childish Major aux côtés de YBN Cordae lors de la tournée européenne de Cordae en soutien à The Lost Boy.

La course débutera en mars à Glasgow et durera un mois, faisant notamment des arrêts à Londres, Amsterdam, Barcelone, Berlin et Dublin. D’ici là, profitez de “Shallow Dimes”.

Paroles Quotable

Ils me demandent “Comment nagez-vous dans ces eaux?”

Elle est toujours la fille de quelqu’un

Je n’ai jamais eu de 9 à 5 mais elle pousse une Benz, ouais

C’est une pilule difficile à avaler

Mais elle est tout au sujet de ses dollars

.