Un major puéril doute que sa fille soit une épouse sur “Wife You”

Childish Major met tous les doutes de sa relation sur la table dans son dernier single de l’année, “Wife You”. L’artiste à plusieurs traits d’union a débuté 2020 avec le titre de dancehall “Dem Know”, avec BEAM, et suivi du “Shallow Dimes”. Maintenant, le producteur / rappeur / chanteur nominé aux Grammy Awards a abandonné la dernière coupe de sa chaîne de sorties, le contemplatif “Wife You”. Sur la piste, Childish fait face à une bataille interne pour la valeur de sa femme, ne sachant pas s’il pourrait se voir l’épouser. “Comment puis-je vous épouser quand mon gaz ni * vous a vu nu?” demande-t-il dans la chanson. “Comment puis-je vous faire confiance quand mon ni * gas dit de ne pas vous faire confiance?”

“C’est une chanson qui explore l’équilibre entre insécurités et interrogations valables”, a expliqué Childish dans un communiqué de presse. “Suis-je suffisamment en sécurité pour être avec cette femme connaissant ses voies précédentes / actuelles?” Il illustre ce débat interne visuellement dans le clip du single, qui montre sa mariée à l’écran marchant dans l’allée. Ces plans sont entrecoupés de scènes de sa danse sur le poteau dans un club de strip, pendant que Childish et ses amis regardent. Écoutez «Wife You» et dites-nous ce que vous pensez de ce message.

Paroles Quotable

Et je n’ai pas eu beaucoup d’appels manqués sur vous

Et c’est tout pour toi, ouais ouais

Tu essaies d’être à mon côté droit

Mais je ne connais pas ton accord quand il fait nuit

Et je ne m’occupe généralement pas de la vigne

Mais tout va bien

.