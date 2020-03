Un mauvais troll veut faire de tout le monde des zombies / films rock

Est-ce juste moi, ou est-ce que ça fait Trolls: World Tour a été annoncé depuis quelques années maintenant? Un mois avant la sortie du film en salles, une autre bande-annonce est arrivée, révélant quelques autres chansons que ces personnages musicaux chanteront alors qu’ils tentent d’empêcher un mauvais rock and roll troll de transformer tout le monde en zombies rock. Quoi que cela signifie.

Trolls: Bande-annonce du World Tour

Voici le synopsis officiel de Trolls: World Tour pour ceux qui n’ont pas suivi l’immense mythologie:

Anna Kendrick et Justin Timberlake reviennent dans une suite de stars du succès musical de DreamWorks Animation en 2016: Trolls World Tour. Dans une aventure qui les mènera bien au-delà de ce qu’ils ont connu auparavant, Poppy (Kendrick) et Branch (Timberlake) découvrent qu’ils ne sont qu’une des six tribus trolls différentes réparties sur six pays différents et consacrées à six types de musique différents: Funk, Country, Techno, Classique, Pop et Rock. Leur monde est sur le point de devenir beaucoup plus grand et beaucoup plus fort.

Un membre de la royauté du hard-rock, Queen Barb (Rachel Bloom), aidé de son père King Thrash (Ozzy Osbourne), veut détruire tous les autres types de musique pour laisser le rock régner en maître. Avec le sort du monde en jeu, Poppy et Branch, ainsi que leurs amis – Biggie (James Corden), Chenille (Caroline Hjelt), Satin (Aino Jawo), Cooper (Ron Funches) et Guy Diamond (Kunal Nayyar) – ensemble à visiter tous les autres pays pour unifier les Trolls en harmonie contre Barb, qui cherche à les éclipser tous.

Les Trolls qui doivent être unifiés? Eh bien, ils viennent tous d’horizons musicaux différents. Il y a Mary J. Blige, George Clinton et Anderson .Paak exprimant des Trolls au pays de Funk. Pendant ce temps, le pays est dirigé par Kelly Clarkson comme Delta Dawn avec Sam Rockwell et Flula Blorg comme Hickory et Dickory. Anthony Ramos a des rythmes frais de la tribu Techno, et Jamie Dornan hypnotise avec du jazz doux. Sensation internationale Gustavo Dudamel apporte la musique classique comme Trollzart avec Charlyne Yi comme Pennywhistle, et Kenan Thompson rap son petit cœur en tant que troll hip-hop nouveau-né Tiny Diamond.

Vous remarquerez peut-être qu’il existe des interprétations de “Wannabe” par Spice Girls et “Who Let the Dogs Out?” par Baha Men. L’introduction de la première semble indiquer que ces chansons ont déjà une réputation dans le monde des Trolls. Est-ce à dire que ces personnages existent d’une manière ou d’une autre dans le monde réel où «Wannabe» a été un succès? Ou la chanson a-t-elle une histoire dans le monde des Trolls? Existe-t-il des versions Spice Girls de Trolls? Cela pourrait être une révélation mondiale.

Trolls: World Tour est réalisé par Walt Dohrn et codirigé par David P. Smith. Il arrive le 10 avril 2020.

