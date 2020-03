Un méchant «Batwoman» porte un masque de coronavirus – Questions TV

Nous avons des questions et vous avez (peut-être) des réponses! Avec une autre semaine de télévision passée, nous lançons des interrogations à gauche et à droite sur des émissions telles que Five-0, Batwoman, Playlist de Zoey, This Is Us, The Outsider et plus encore!

1 | Frank Bama d’Hawaii Five-0 vous a-t-il incité à ajouter de la graisse de bacon à votre pâte à gaufre? (Et compte tenu de la guest star, un tel repas constituerait-il un «buffet de petit-déjeuner»?) sunset – tirez votre première larme pour la finale de la série du 3 avril?

2 | Vous attendiez-vous à moitié à ce que le méchant de Batwoman de cette semaine soit nommé Corona Virus? point culminant de ce qui, chaque méchant de la semaine va être une femme de vingt ans? Quoi, tous les méchants ont quitté la ville avec Batman? De plus, pouvons-nous convenir que l’utilisation d’un visage fraîchement découpé pour se faire passer immédiatement pour quelqu’un d’autre est l’un des sauts les plus «schmients» d’Arrowverse?

3 | Êtes-vous déçu que la liste de lecture extraordinaire de Zoey semble poursuivre une romance Zoey / Simon de toute façon, malgré les bons conseils de la mère de Zoey de ne pas s’impliquer? Et étant donné que la crise de l’eau à Flint n’a pas encore été résolue, avez-vous grincé des dents à la blague d’Emily au sujet de l’approvisionnement en eau polluée d’une ville?

4 | La star invitée de The Rookie, Pete Davidson, vous a-t-elle impressionné par son virage hilarant en tant que, euh, Pete? Ou jouait-il en grande partie juste au Tchad de SNL?

5 | Fans d’Outlander: Avec son nouveau rôle d’assistante médicale de Claire / thérapeute de Brianna, Marsali devient-elle rapidement votre personnage préféré furtif?

6 | Est-il étrange que The Walking Dead nous investisse autant dans la romance naissante d’Eugene avec Stephanie – que ni nous ni lui n’avons rencontrés – comme nous le sommes dans Daryl avec Connie? Aussi, en avons-nous encore fini avec Sad Carol? (Sinon, pouvons-nous l’être?)

7 | Le houx de l’Outsider a-t-il été réellement égratigné par El Cuco, ou la chute de débris de grotte est-elle la cause de son éraflure au bras? Souhaitez-vous regarder une deuxième saison qui suit Ralph et Holly travaillant un autre cas surnaturel?

8 | The Good Doctor, qui tourne à Vancouver, a-t-il complètement renoncé à faire en sorte que cela se passe sous le soleil de Californie? (Cette scène a visiblement été tournée en plein hiver. On pouvait voir le souffle de Shaun quand il parlait!)

9 | Faut-il s’étonner que Blake Shelton de The Voice semble hors de son jeu, étant donné le peu de chanteurs country qui ont traversé les blinds de la saison 18?

10 | Cal reallllllllyyyy de Manifest a testé notre patience cette semaine, hein?

11 | Ce moment de The Flash était totalement un clin d’œil au mème Baby Yoda Soup, non?

12 | Les fans de Bachelor, à quel point pensez-vous que ABC est déçu qu’Annah Ann ne puisse pas être leur prochaine Bachelorette, étant donné qu’elle est une candidate parfaite après que Peter lui ait fait du tort? Pourquoi ont-ils continué à montrer la candidate bottée Kelley dans la foule finale, si elle n’avait rien à voir avec le résultat? Et combien de temps avant qu’ABC obtienne Barb, la mère très vocale de Peter, son propre spin-off? (Peut-elle accueillir la prochaine édition réservée aux aînés?)

13 | Is This Is Us donne-t-on aux femmes septuagénaires du monde entier le faux espoir qu’elles puissent elles aussi avoir le corps d’une Mandy Moore de 35 ans? En parlant de Rebecca, et pour de nombreux lecteurs, Miguel pourrait-il être plus marginalisé en ce qui concerne les soins de santé de sa propre femme? Et avec toutes les discussions sur le fait de sauter dans «la ville», la série ne traite-t-elle pas Pittsburgh comme une banlieue de Manhattan? (Les deux endroits sont séparés de plusieurs états!)

14 | Est-ce que Riverdale de cette semaine, avec Jughead exposant minutieusement les preuves de sa tentative de meurtre, une sorte de gros «bon, duh»? Et pensez-vous vraiment qu’Archie et le gang peuvent tenir leur promesse «plus de mystères» pour le reste de la dernière année?

15 | Sur Survivor, était-il risqué pour Sarah de ne pas utiliser son avantage de voler un vote au tribal de cette semaine? Avez-vous été triste ou heureux de voir “The Robfather” retiré?

16 | Les téléspectateurs de l’équipe SEAL, qui pensez-vous que Clay devrait choisir: Stella (jouée par Alona Tal) ou Rebecca (Adelaide Kane)?

17 | Le sosie de Leighton Meester de Katy Keene, Erica Pappas, a-t-il incité d’autres téléspectateurs à faire une double prise?

18 | Comment se fait-il que Rigo de la station 19 aux yeux noirs que Jack a donné à Jack pendant la tempête de neige guérisse plus lentement que les mains gelées de DeLuca sur Grey’s Anatomy? Et à quel point espérez-vous qu’à la fin de la saison, nous puissions entendre la chanson d’amour Grey’s ‘Link aurait écrit Amelia?

19 | Comment Holt de Brooklyn Nine-Nine a-t-il réussi à ne pas se brûler la main en retirant son déjeuner du four grille-pain – sans gant de cuisine?

20 | Après tout le drame d’adoption de A Million Little Things au cours des derniers épisodes, ne vous attendiez-vous pas à ce que Regina et / ou Rome mentionnent le nom d’Eve au moins une fois cette semaine?

21 | En ce qui concerne la première saison d’Elite, est-ce que quelqu’un d’autre craint que les autorités ne trouvent pas Christian? Ne devrait-il pas être en Suisse, soigné pour ses blessures? Était-ce le moment le plus sincère de l’épisode, étonnamment, celui dans lequel Lu a défendu avoir des relations sexuelles avec son demi-frère? Et après l’épisode 2, quelqu’un n’expédie-t-il pas Guzman et Samuel?

Frappez les commentaires avec vos réponses – et tous les autres Q que vous souhaitez partager!