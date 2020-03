Un médecin brésilien fait de sombres prévisions sur le coronavirus | Instagram

Le chirurgien et professeur brésilien Michael Sroug a fait un pronostic sombre concernant le coronavirus dans votre pays, en disant que le moment viendra où les pauvres périssent aux portes des hôpitaux.

En raison de la préoccupation qui a causé le virus, le médecin a expliqué comment cela aura un impact ne voyant aucun espoir qu’une aide suffisante viendra.

C’était comme ça interrogé la façon dont le gouvernement de Jair Bolsonaro a géré la crise qui traverse la pandémie Covid-19.

Ce pronostic estime que aura lieu dans les prochaines semaines lorsque la maladie se développe davantage.

Le professeur de l’Université de San Pablo, Miguel Srougi, a fait une entretien à O Balloon et a noté:

Les pauvres vont mourir aux portes des hôpitaux, les centres médicaux réduisent déjà le nombre de chirurgies électives. “

C’est ainsi que les pauvres sont les plus vulnérables, ils ne pourront donc pas entrer dans les hôpitaux et mourront aux portes.

Le médecin a indiqué que les hôpitaux se préparent à recevoir les personnes infectées, mais en raison de l’augmentation du nombre de cas affecter.

Au cours des dix dernières années, 40 000 à 50 000 lits du Système de santé unifié (SUS) ont été fermés dans le pays en raison du manque de ressources », a-t-il déclaré.

Miguel critiqué comment l’affaire a été prise par le gouverneurConstatant que de plus en plus de personnes meurent et que le pays reste optimiste, les autorités ne parlent plus du nombre de cas, ni rien.

Ces mesures ne guérissent pas la pandémie, qui ne se résoudra que lorsqu’un médicament ou un vaccin sera découvert. Le Brésil a pu observer ce qui s’est passé en Chine et en Italie, et a perdu du temps pour préparer, par exemple, la transformation des usines pour fabriquer des respirateurs “, a-t-il déclaré.

«Il y a des gens au sein du gouvernement fédéral brésilien qui flirtent avec l’obscurité. Le président, incompétent et immoralement, méprise la gravité de la pandémie, pensait qu’avec des mots il pourrait détourner l’attention du public et éviter l’effondrement … “

Il a avoué que le président méprisé la gravité de la maladie et pensait qu’avec des mots, cela pourrait détourner l’attention de tout le monde.

En Amérique latine, Équateur et Brésil sont les deux pays où il y a plus de nombre de personnes affectées à cause de la pandémie.

Dans Sao Paulo, étant l’état le plus peuplé, il a 631 cas et 25 décès sont enregistrés.

.