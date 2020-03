«Un médecin chez moi» arrive à Cuatro le lundi 23 mars

Cuatro sera présenté lundi 23 mars aux heures de grande écoute «Un doctor en mi casa», un programme basé sur «Doctor in the House», dans lequel un médecin vit en famille pour observer ses habitudes et ainsi pouvoir trouver le centre de son problème et concevoir une solution à mesure que votre qualité de vie s’améliore. Le médecin qui réalisera ce travail sera Julio Armas, déjà connu sur la scène télévisuelle car il est apparu, sur le même réseau, dans “Heroes, Beyond duty”.

Le médecin de famille Julio Armas prend en charge «Un médecin dans ma maison»

Dans chaque tranche, le Dr Armas rendra visite à deux patients présentant des cas différents pour examiner en profondeur tous les aspects qui influencent leur santé, tels que leurs habitudes alimentaires, leurs routines de repos, leur style de vie, leur hygiène ou leurs conditions de travail. . Après avoir localisé le foyer du problème, le médecin élaborera un plan pour que le patient améliore sa santé et son mode de vie. En outre, Armas donnera aux téléspectateurs des conseils pour les appliquer dans leur vie quotidienne.

Julio Armas, grand défenseur de la proximité avec le patient, souligne l’importance de vivre avec lui car dans de nombreux cas, selon les mots du médecin, “les patients mentent et le moindre détail qui ne compte souvent pas peut être essentiel pour résoudre un cas”. Le travail principal de ce médecin de famille diplômé de l’Université de La Havane sera de promouvoir des habitudes saines, en soulignant l’importance de la prévention.

Premiers cas: migraines et diabète

Dans la première tranche, nous pouvons voir comment le Dr Armas conseille à deux familles d’améliorer leur qualité de vie face à deux maladies chroniques: les migraines et le diabète. Ainsi, il vivra avec la famille Toro à Benalmádena (Málaga). Daniel, un officier de police local, souffre de graves migraines qui ne lui permettent pas de partager ses loisirs avec sa famille, ce qui le rend coupable. En outre, le médecin aidera sa femme, María José, dont la dépendance au chocolat l’oblige à prendre des anti-inflammatoires en continu pour soulager les maux de dents.

Dans ce même épisode, Armas rencontrera une famille madrilène dont le père et le fils souffrent de diabète sucré de type 1. Alberto, le patriarche de la famille, vit avec des pics d’insuline depuis 25 ans. C’est peut-être cette longue route de la maladie, liée à son fort caractère, qui fera Alberto ose réfuter les connaissances médicales de Julio avec ses propres théories particulières sur les soins du diabète.

