Un membre de la secte a propagé le coronavirus en Corée du Sud

Une paroissienne de 61 ans de l’église de Jésus Shincheonji s’est rendue dimanche dernier à la cérémonie religieuse qui s’est tenue au temple dans la ville de Daegu, en Corée du Sud, infecté par le Coronavirus COVID-19 et infecté au moins 38 membres de la congrégation, bien que les autorités affirment qu’elles pourraient l’être davantage pour ce qui est déjà considéré comme une «superpropagation». Avec cela, la Corée du Sud atteint 104 cas d’infection et 1 mort, ce qui a été confirmé jeudi.

“Nous traversons une crise sans précédent”, a déclaré Kwon Young-jin, maire de Daegu, la quatrième ville la plus peuplée de Corée du Sud avec 2,5 millions d’habitants.

La femme de 61 ans a commencé à montrer des symptômes le 10 février et aurait refusé d’effectuer un test pour confirmer la présence du virus au motif qu’elle n’avait pas récemment voyagé à l’étranger et qu’elle n’avait pas été mise en quarantaine pendant une semaine. plus tard.

Les autorités croient que pendant tout ce temps, il a assisté à au moins quatre services religieux de l’Église de Jésus Shincheonji, une religion fondée en 1984 par le sud-coréen Lee Man-hee, dont les fidèles croient qu’il est la réincarnation de Jésus-Christ, littéralement.

“Nous regrettons profondément qu’un de nos membres (…) ait infecté de nombreuses personnes dans notre église, et a donc causé des inquiétudes dans notre communauté”, ont déclaré les autorités de l’église de Jésus Shincheonji dans un communiqué et ont demandé aux paroissiens N’allez pas dans les temples pour l’instant.

.