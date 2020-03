Un membre de l’équipage de «Batwoman» paralysé, Damon Lindelof intrigué par «WandaVision» et plus / Film

Comment un Batwoman un membre d’équipage est paralysé sur le plateau? Qu’est-ce que Marc Maron dire à propos merveille fans dans son récent stand-up spécial? Quel personnage a fait Michael Rooker presque jouer dans gardiens de la Galaxie? Pourrions-nous voir crâne Rouge revenir à nouveau dans le MCU? Quelle armée a été repérée sur l’ensemble des Shang-Chi et les légendes des dix anneaux? Avez-vous besoin d’un Wonder Woman ballon? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Stargirl est en route vers DC Universe à partir de 11 mai suivi par un début de réseau sur The CW le lendemain.

Un assistant de production travaillant sur Batwoman est paralysée sous sa taille après un accident survenu sur le plateau.

Un clip de l’animation Superman: Red Son émissions de cinéma Wonder Woman a encore foi en Superman.

Damon Lindelof est un peu plus intéressé à faire un projet Marvel après avoir vu ce que WandaVision fait.

Batwoman la production pourrait être arrêtée, mais de nouveaux épisodes sont encore à venir, et voici un aperçu du prochain.

Marc MaronLe nouveau stand-up spécial sur Netflix a un peu où il parle de sa bataille avec merveille fans en ligne.





Quelques autres Wonder Woman 1984 affiches avec Aigle en or des armures ont été repérées en train de botter autour de Reddit.

Selon divers articles des médias sociaux, la première saison de Marvel Haelstrom série a enveloppé la production.

En raison de la quantité de graphiques et d’images inclus dans Superhero Bits, nous devons diviser ce message sur TROIS pages. Cliquez sur le lien ci-dessus pour passer à la page suivante de Superhero Bits.

Articles sympas du Web: