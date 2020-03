Un membre d’équipage de la Ligue de justice dit que les gens ont vu la coupe Snyder, et c’est incroyable

À ce stade, quelqu’un doit juste mordre la balle et faire la coupe Snyder de Ligue de justice une réalité, ou sortir et admettre publiquement que nous ne pourrons jamais le voir. La saga traîne depuis près de deux ans et demi, et pourtant nous ne sommes pas plus près d’une réponse définitive sur le statut de la vision originale de Zack Snyder pour le blockbuster de la bande dessinée.

Les fans peuvent faire campagne sur les réseaux sociaux autant qu’ils le souhaitent, et ils peuvent lancer des mouvements dans le but de susciter leur soutien, mais jusqu’à présent, tous ces arguments sont tombés dans l’oreille d’un sourd, malgré le directeur révélant que le Snyder Cut existe réellement après qu’il a commencé devenir irrité par le nombre de personnes affirmant que ce n’était rien de plus qu’un mythe.

Nous avons récemment rapporté que le cinéaste était en train de discuter avec DC et Warner Bros.en ce qui concerne la fin de son interprétation du film, mais le barrage semble être les coûts énormes qui seraient impliqués pour terminer le travail CGI restant, et peut-être même la rédaction une partie du casting pour des reprises.

Jusqu’à présent, la seule personne qui a publiquement admis avoir vu la Snyder Cut est la star d’Aquaman Jason Momoa, et il n’a que des éloges pour cela, mais dans une récente interview pour promouvoir la sortie vidéo à domicile de Star Wars: The Rise de Skywalker, la coordinatrice de cascades Eunice Huthart, qui faisait également partie de l’équipage de Snyder sur Justice League, a affirmé qu’elle connaissait beaucoup de gens qui ont jeté un œil sur la légendaire coupe inédite.

“Il y a quelques questions à ce sujet, et je suis sûr que je peux dire que je connais officiellement des gens qui ont vu le Snyder Cut et qui ont dit que c’était absolument incroyable. Et je crois que c’est le film que nous faisions, la version du film de Zack Snyder… J’ai regardé la sortie du film du cinéma, et j’ai envoyé un texto à Zack pour lui dire: «Qu’est-ce que j’entends à propos de ce Snyder Cut? J’ai besoin de le voir’. Et il m’a promis la prochaine fois que je serai à Los Angeles, que j’irai le regarder. Donc, à un moment donné, j’irai certainement regarder le Snyder Cut. Et j’ai parlé à des gens qui ont dit que c’était génial. Ils ont dit que c’était absolument doré. “

Donc, le Snyder Cut existe certainement sous une certaine forme, et les gens l’ont vu, mais nous ne sommes pas encore plus proches d’une déclaration officielle du studio sur l’avenir du projet non réalisé. Avec HBO Max à l’horizon, cela vaudrait probablement la peine à long terme de remettre au réalisateur un peu d’argent pour aller terminer son Ligue de justice, avec le retour sur investissement sûrement le grand nombre d’abonnés qui s’inscriraient au service de streaming juste pour le voir.