Un Mexicain met au point une technique pour reprogrammer les neurones affectés par la maladie d’Alzheimer

Le scientifique mexicain espère inverser les dommages neuronaux causés par la maladie

Le Mexicain Luis Carrillo, neurobiologiste à l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM), a développé une méthode capable de reprogrammer des circuits ou des groupes neuronaux touchés par des maladies dégénératives du cerveau telles que la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson.

Carrillo explique que son objectif principal est de modifier les schémas d’activité dans des groupes neuronaux spécifiques.

Comment?

Utiliser l’optogénétique et la microscopie à deux photons pour contrôler les neurones qui ont été génétiquement liés à des protéines sensibles à la lumière, appelées opsines, qui brillent lorsque la cellule est active.

L’optogénétique est une technique utilisée pour activer et désactiver les groupes neuronaux en fonction de l’utilisation de la lumière. Alors que la microscopie à deux photons permet la visualisation et la manipulation de tissus vivants jusqu’à un millimètre de profondeur.

Carrillo a testé sa technique pendant quatre ans à l’Université Columbia, à New York, où il a montré que la stimulation sélective créait un type de mémoire artificielle, capable de contrer les effets des maladies dégénératives.

Aujourd'hui, le Mexicain cherche à financer et à réaliser des projets avec Conacyt, afin d'implanter une technologie en Amérique latine.

