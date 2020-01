«Un million de petites choses»: Gary affronte Eric

HISTOIRES CONNEXES

Les hommes de Maggie s’y lancent!

L’épisode de jeudi de A Million Little Things (ABC, 10 / 9c) contiendra une confrontation entre l’ancien petit ami du Dr Bloom, Gary, et son béguin actuel compliqué, Eric. Comme vous pouvez le voir sur les photos exclusives ci-dessous, ce n’est pas une visite amicale.

“Je pense que Gary a toujours eu le sentiment Spidey que quelque chose ne va pas bien avec Eric”, a déclaré la star de la série James Roday à TVLine. “Même si Maggie et lui ne sont plus ensemble, il ne veut évidemment toujours pas que quelque chose de mal arrive à Maggie. Il se soucie très profondément d’elle… Il la protège toujours. Aussi: Il ne fait pas confiance au mec. “

À la fin de la première hivernale, les téléspectateurs ont vu qu’Eric n’avait pas de cicatrice sur la poitrine, ce qui indique qu’il n’était pas le destinataire du cœur du frère de Maggie comme il a fait croire tout le monde. Mais on ne sait pas si Gary est au courant de ce subterfuge dans cette scène.

Roday fait remarquer que ce n’est pas comme si Gary se débrouillait si bien seul, et enquêter sur Eric est une distraction bienvenue de son chagrin. “Il n’y a pas de meilleur moment pour commencer à fouiner et à répandre la masculinité toxique partout dans un épisode de télévision que lorsque vous souffrez à cause d’une rupture”, plaisante-t-il.

Parcourez les photos de l’épisode, intitulé «Nous sommes les Howards» ci-dessous. Puis frappez les commentaires: Selon vous, quelle est la vraie affaire d’Eric?