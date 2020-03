«Un million de petites choses»: Gary mieux avec Darcy? – Questions TV

Nous avons des questions et vous avez (peut-être) des réponses! Avec une autre semaine de télévision écoulée, nous lançons des requêtes à gauche et à droite sur des émissions telles que Good Girls, 9-1-1, A Million Little Things and Legacies!

1 | Est l’un des plus grands sauts de logique d’Hawaï Five-0 dans ses 10 saisons d’histoire! – que Tani aurait détourné le petit-déjeuner fait maison de l’étonnant Junior?

2 | Sur Batwoman, comment Mary tenant la main de Luke pendant une période de grande anxiété est-elle allée sans commentaire, ou même un regard surpris de ce dernier?

3 | Si Alex de Supergirl a choisi avec confiance la chemise bleue pour le premier rendez-vous de Kara avec William, pourquoi Kara a-t-elle porté la chemise violette? N’apprécie-t-elle pas le goût de sa sœur à la mode?

4 | Comment Beth, Ruby et Annie de Good Girls vont-elles vivre avec elles-mêmes après [Spoiler]Le meurtre choquant? Et comment étiez-vous surpris par cette tournure des événements?

5 | Les débats présidentiels ne pourront-ils plus jamais avoir d’audience? S’il vous plaît?

6 | Doit-on supposer que le vendeur de chaussettes titulaire de Bob Hearts Abishola est un partisan de Trump, après avoir affirmé que son entreprise de ne pas avoir à payer de taxes l’année dernière est «ce qui rend ce pays grand»? Est-ce que l’émission a l’Emmy pour l’édition d’images multi-caméras dans le sac après cette ouverture froide caractéristique, qui a permis à Kemi de livrer de la nourriture aux patients, puis de dévaler les escaliers de l’hôpital? Espérez-vous que le spectacle se passe là-bas avec Christina et Kofo? Et à quel point avez-vous gémi quand le spectacle a tiré le mouvement totalement de feuilleton d’avoir Bob témoin Kemi étreignant son ex?

7 | Avez-vous été soulagé que All Rise n’ait pas transformé le scénario impliquant la meilleure amie de Lola défendant un trafiquant de sexe en l’un de ceux-ci, “Cher ami, je suis choqué de voir jusqu’où vous êtes tombé!” des choses?

8 | Bull aurait-il pu faire en sorte que le scientifique / défendeur de la souris ait l’air plus mousy? Avez-vous eu l’impression que les cheveux et le maquillage continuaient à recevoir des notes des producteurs, «Non – allez mousier»?

9 | Les fans du 9-1-1, en particulier ceux de la variété «Buddie»: Avez-vous aussi lu trop profondément dans Buck en disant: «C’est la maison d’Eddie, je ne suis pas vraiment un invité»?

10 | Nous comprenons que Blake Shelton de The Voice aime jouer le grand-père hors de contact, mais il n’y a aucun moyen que l’autre significatif de Gwen Stefani ne sache pas ce qu’est l’emo, non?

11 | Sur This Is Us, pourquoi dans la deuxième chronologie alternative de Randall pensez-vous que Kate ne finirait pas avec Toby? (Nous pensons que Kevin s’est retrouvé dans la construction contre le théâtre parce que papa était là pour créer une entreprise familiale.)

12 | Pourquoi The Flash a-t-il demandé à Barry de faire entendre le problème logique très réel avec Thawne, qui n’est pas un Wells, fusionnant à l’intérieur de Nash avec les autres Wellses, pour changer immédiatement de sujet? La plus grosse vague de main jamais?

13 | Avez-vous été surpris d’apprendre que les légendes de demain partagent toutes une salle de bain, à la Brady Bunch? (Gideon ne peut pas fabriquer au moins un pot de rechange?)

14 | Pourquoi Ben The Conners n’a-t-il exprimé aucune inquiétude concernant l’argent alors que lui et Darlene tentent de lancer leur propre magazine? (Sûrement, ce n’est pas seulement Darlene qui est à court d’argent.) En outre, le camée de fin d’épisode par Ozzy et Sharon Osbourne n’aurait-il pas été plus satisfaisant de manière exponentielle si ABC ne l’avait pas gâché dans un communiqué de presse quelques jours plus tôt?

15 | Le résident aurait-il pu choisir une semaine pire pour introduire un sous-complot «super-bug»? (Ou pour nous rappeler à quelle vitesse nous propagons nos germes à d’autres personnes?)

16 | L’animateur de Tonight Show, Jimmy Fallon, a-t-il vraiment une diapositive dans sa maison?

17 | Après le Chicago Med de cette semaine, qui d’autre veut un mariage de bowling? Et quelqu’un dans le diagramme de Chicago Med / CSI: NY Venn a-t-il remarqué qu’Anna Belknap a joué le rôle principal cette semaine, tandis que Carmine Giovinazzo, mari de la télévision, est apparue dans l’épisode précédent?

18 | Autant que les fans de SEAL Team détesteraient que Clay quitte Bravo, ne seriez-vous pas en fait intéressé à le voir poursuivre le chemin de l’amiral et faire de plus grandes vagues? Aussi, pourquoi Buck de S.W.A.T. n’a-t-il mentionné à personne qu’il travaille maintenant comme psy de Jason Hayes!

19 | Sur Star Trek: Picard, sommes-nous vraiment censés craindre que Jean-Luc ne meure bientôt, alors que nous savons que le spectacle a été renouvelé pour la saison 2 et ne reviendrait jamais sans son personnage principal?

20 | Quelle idée, exactement, Eddie de A Million Little Things pensait-il glaner sur une mort mystérieuse vieille de plusieurs décennies en se rendant sur les lieux du crime et… en regardant un lac? Et Darcy / Gary défient-ils sérieusement votre finale de Maggie / Gary précédemment détenue?

21 | Des fans de Legacies espéraient-ils secrètement que Josie tuerait Hope, ne serait-ce que pour débloquer les pouvoirs de vampire de la tribride depuis longtemps en sommeil?

