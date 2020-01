Un modèle nu aide à lever 1 million de dollars pour la lutte contre les incendies en Australie en offrant des photos nues

C’est une façon d’aider une cause.



La réponse mondiale aux incendies dévastateurs qui ont ravagé l’Australie a été écrasante. Des célébrités du monde entier ont prêté leur voix à la cause, demandant au public de donner leur temps, argent et ressources pour aider ceux qui ont été déplacés en bas. Vingt-trois personnes ont perdu la vie à cause des feux de brousse et plus d’un demi-million d’animaux sont morts.

Un modèle de médias sociaux, Kaylen Ward, 20 ans, a décidé de faire sa part. Elle a dit à ses partisans que s’ils donnaient plus de 10 $ aux organismes de bienfaisance de son choix – ceux directement liés aux efforts de secours en Australie – et qu’elle recevait un reçu prouvé, elle leur enverrait des photos d’elle nue. Selon Guardian, Kaylen travaille comme mannequin nue depuis août 2019.

«J’ai moi-même fait don de 1 000 $», aurait-elle partagé avec Guardian Australia. «J’avais un nombre substantiel d’adeptes, peut-être 30 000 à l’époque, et je pensais que beaucoup de mes abonnés se présenteraient et enverraient des dons pour les incendies de forêt.» En seulement quatre jours, Kaylen et son corps nu ont aidé à élever environ 1 million de dollars après que sa demande soit devenue virale.

«J’ai une fille qui fait l’analyse à ce sujet et elle a calculé que j’obtiens environ 10 DM légitimes vérifiés par minute», a poursuivi Kaylen. “Et cela veut seulement dire que tout le monde a donné au moins 10 $, ce n’est même pas le calcul du montant moyen, parce que j’ai fait des dons de 5 000 $ … Je pense que le nombre est bien au-delà.”

Kaylen utilisait déjà les médias sociaux pour payer ses factures en vendant ses photos nues à ses fidèles fans, alors elle pensait qu’elle utiliserait ses talents pour de bon. Bien sûr, elle a dû faire face à des critiques en cours de route; Instagram a supprimé sa page et elle prétend qu’à chaque fois qu’elle essaie d’en créer une nouvelle, elle est supprimée. Kaylen a également tweeté que sa famille l’avait reniée et que le gars avec qui elle sortait ne lui parlerait plus.

“C’est un peu écrasant que je sois si vulnérable et que tout le monde me regarde”, a ajouté le mannequin. “Surtout parce que je suis nu sur Internet en ce moment. [But] Je ne suis qu’une seule personne et j’aide tant d’autres personnes, donc je ne suis pas la chose la plus importante en ce moment. “

